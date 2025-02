Hypotéky v Česku zlevní? ČNB opět snížila základní úrokovou sazbu. A Michl promluvil o bitcoinu

Bankovní rada snížila ve stejném rozsahu jako základní úrokovou sazbu také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, klesla na 4,75 procenta. Diskontní sazba, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, nově činí 2,75 procenta.

Rozhodnutí bankovní rady bylo jednomyslné. Makroekonomická prognóza centrální banky předpokládá v nadcházejícím období další mírný pokles úrokových sazeb a od poloviny roku jejich přibližnou stabilitu, řekl guvernér ČNB Aleš Michl.

ČNB začala úrokové sazby snižovat v prosinci 2023, do loňského listopadu základní sazba klesla o tři procentní body na čtyři procenta. Loni v prosinci bankovní rada uvolňování měnové politiky přerušila. Analytici předpokládají, že letos úroková sazba bude dál klesat, ale pozvolnějším tempem než loni.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.

U bitcoinu čekáme na analýzu, řekl Michl

Michl dnes promluvil také o plánu investic do bitcoinu. Bankovní rada o tom dnes nediskutovala, řekl. Čeká na vypracování analýzy, jejímž cílem je posoudit možnost investic do dalších tříd aktiv.

„Až bude analýza hotová, bude předložena bankovní radě, která rozhodne o dalším postupu,“ uvedl guvernér. Reakce bankovní rady na plán nebyla podle Michla žádná. „Většina bankovní rady řekla, ‚počkáme na výsledky analýzy, a poté rozhodneme',“ podotkl.

O plánu investic do bitcoinu mluvil Michl minulý týden v rozhovoru pro list Financial Times. Pokud bude schválen, mohly by podle jeho vyjádření bitcoiny nakonec mít na celkových rezervách banky, které nyní činí 140 miliard eur (3,5 bilionu Kč), podíl až pět procent.

Michl měl podle premiéra Petra Fialy (ODS) vládu o záměru předem informovat. I když je ČNB institucí nezávislou na vládě, její guvernér by měl takovéto kroky s kabinetem konzultovat, řekl v neděli Fiala.