Jirka vytáhl mladíka z hořícího auta: Chvíli poté vůz explodoval!
Jiří je zachránce jako z akčního filmu. Jel se svou rodinou na dovolenou, když si mezi obcemi Keblany a Besednice všiml hořícího vozu. Za volantem seděl mladík, nechybělo málo a uhořel by zaživa. Jiří se vrhl do nebezpečné situace, autu rozbil okénko, přeřezal bezpečnostní pás a řidiče skrz okénko vytáhl z plamenů. Auto pár chvil nato vybuchlo!
K až heroickému činu došlo už v létě. Vyznamenání „Gentleman silnic“ si Jiří převzal 10. září. V živé paměti měl, co se osudný den odehrálo. „Viděl jsem, že za volantem sedí mladík. Dveře na straně řidiče ale nešly otevřít, protože auto bylo naražené na vysoký smrk. Ze strany spolujezdce jsem se dovnitř také nedostal. Nešlo to, jelikož tam už všechno hořelo,“ popsal Jirka.
Situace na místě byla velmi komplikovaná. Šlo o sportovní vůz, ve kterém byl řidič zaklesnutý. Záchranu přitom komplikoval požár. „Snažil jsem se řidiče vytáhnout oknem, ale musel jsem se ponořit hodně hluboko, abych dosáhl na bezpečnostní pás, který měl pevně omotaný kolem těla. V autě byla tma a hustý dým, takže jsem nic neviděl. Kolem už přitom šlehaly plameny,“ vysvětloval.
Když mu došlo, že se k odepnutí bezpečnostního pásu nedostane, přeřízl ho. Na místě byli i další svědci, kteří mezitím začali požár hasit. „Ale bylo jasné, že auto každou chvíli vybuchne,“ poznamenal zachránce. A opravdu. Jen co se mladíka podařilo dostat ven, automobil explodoval.
Jiří se poté o mladíka staral až do příjezdu záchranářů, kteří ho přepravili do nemocnice. „Jako jediný sebral odvahu a doslova strčil hlavu do hořícího vozu, aby muže zachránil. To je čin, který si zaslouží velký respekt, protože v takové situaci jde doslova o vteřiny a zároveň o vlastní život. Ukázal tím obrovskou statečnost a také to, že lidský život má vždy přednost. Věřím, že jeho příběh bude inspirací i pro ostatní řidiče, aby v podobných chvílích neváhali pomoci,“ uvedl Jan Marek, ředitel projektu Gentleman silnic.
