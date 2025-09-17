Češi v Tatrách zase riskovali: Záchranáři v noci hledali zraněného turistu

Horští záchranáři pomáhali ztraceným českým turistům.
Horští záchranáři pomáhali ztraceným českým turistům.
Horští záchranáři pomáhali ztraceným českým turistům.
Horští záchranáři pomáhali ztraceným českým turistům.
Horští záchranáři pomáhali ztraceným českým turistům.
Autor: sgr - 
17. září 2025
16:40

Dvojice Čechů se ve Vysokých Tatrách vydala mimo značenou trasu, kde jeden z mužů spadl zhruba dvacet metrů a utrpěl zranění. Turisté nebyli schopni určit, kde se nacházejí, ve tmě je záchranáři vystopovali pomocí světelných signálů. Zraněného ošetřili  a pomocí lanové techniky spustili do doliny, odkud byl převezen k lékařům.

Dva čeští turisté se v úterý 16. září večer dostali do problémů poté, co při sestupu z Východné Vysoké do Velické doliny vykročili mimo značenou trasu. Jeden z mužů se zřítil asi dvacet metrů, vážně si poranil koleno, utrpěl četné odřeniny a stěžoval si na bolesti zad, hlavy i ruky. Na tísňové lince však dvojice nedokázala záchranářům přesně popsat, kde se nachází, což pátrání výrazně zkomplikovalo.

Video  Horští záchranáři pomáhali ztraceným českým turistům.  - HZS.sk
Video se připravuje ...

Horská služba nakonec oba lokalizovala v oblasti nad Guľatým kopcem díky světelnému signálu. Záchranáři muže ošetřili, zateplili a podali mu léky, poté jej zafixovali do nosítek a pomocí lanové techniky spouštěli přibližně 250 metrů exponovaným terénem, než se dostali do doliny. Odtud putoval k Sliezskému domu, kde si ho převzala posádka rychlé zdravotnické pomoci.

Video  Horští záchranáři pomáhali ztraceným českým turistům.  - HZS.sk
Video se připravuje ...

„Nacházeli se mimo značený turistický chodník, na vysokohorskou turistiku nebyli dostatečně vybaveni a svou polohu nedokázali záchranářům upřesnit,“ vyčetli prohřešky turistů na svém webu zástupci horské služby a znovu varovali, že podcenění přípravy a nerespektování pravidel národního parku může mít fatální následky.

Doporučují důkladně plánovat trasy, znát únikové cesty a do hor vyrážet jen s odpovídajícím vybavením.

Horští záchranáři pomáhali ztraceným českým turistům.
Horští záchranáři pomáhali ztraceným českým turistům.
Horští záchranáři pomáhali ztraceným českým turistům.
Horští záchranáři pomáhali ztraceným českým turistům.
Horští záchranáři pomáhali ztraceným českým turistům.

Témata:
češizáchranářizáchranaturistéturistasvětlariskznačenísignályhorská záchranná službapád ze skálysestupTatryhorská službalékařbolestVysoké Tatrynárodní parktechnikakopecturistická stezkazraněnítísňová linkaVelická dolina
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud