Češi v Tatrách zase riskovali: Záchranáři v noci hledali zraněného turistu
Dvojice Čechů se ve Vysokých Tatrách vydala mimo značenou trasu, kde jeden z mužů spadl zhruba dvacet metrů a utrpěl zranění. Turisté nebyli schopni určit, kde se nacházejí, ve tmě je záchranáři vystopovali pomocí světelných signálů. Zraněného ošetřili a pomocí lanové techniky spustili do doliny, odkud byl převezen k lékařům.
Dva čeští turisté se v úterý 16. září večer dostali do problémů poté, co při sestupu z Východné Vysoké do Velické doliny vykročili mimo značenou trasu. Jeden z mužů se zřítil asi dvacet metrů, vážně si poranil koleno, utrpěl četné odřeniny a stěžoval si na bolesti zad, hlavy i ruky. Na tísňové lince však dvojice nedokázala záchranářům přesně popsat, kde se nachází, což pátrání výrazně zkomplikovalo.
Horská služba nakonec oba lokalizovala v oblasti nad Guľatým kopcem díky světelnému signálu. Záchranáři muže ošetřili, zateplili a podali mu léky, poté jej zafixovali do nosítek a pomocí lanové techniky spouštěli přibližně 250 metrů exponovaným terénem, než se dostali do doliny. Odtud putoval k Sliezskému domu, kde si ho převzala posádka rychlé zdravotnické pomoci.
„Nacházeli se mimo značený turistický chodník, na vysokohorskou turistiku nebyli dostatečně vybaveni a svou polohu nedokázali záchranářům upřesnit,“ vyčetli prohřešky turistů na svém webu zástupci horské služby a znovu varovali, že podcenění přípravy a nerespektování pravidel národního parku může mít fatální následky.
Doporučují důkladně plánovat trasy, znát únikové cesty a do hor vyrážet jen s odpovídajícím vybavením.
