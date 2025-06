Záchrana Čecha na ferratě: Zkolaboval v horách, jiný turista opět bavil svou obuví

Zásah na ferratě Výzva, jedné z nejnáročnějších tras v oblasti Skalka, odstartoval v sobotu 21. června odpoledne poté, co český turista zalarmoval horskou službu. Muž se ocitl v nouzi kvůli vyčerpání a zdravotním potížím. Na místo vyrazili záchranáři z místní stanice, kteří ho pomocí lanové techniky bezpečně stáhli z exponovaného úseku a poskytli mu nezbytnou péči. Po stabilizaci stavu ho doprovodili k parkovišti, odkud už pokračoval po svých.

Jen pár hodin po tomto zásahu zveřejnil polský kanál TATRY video zachycující jiného turistu, jak se po tatranské stezce neobratně pohybuje v otevřených sandálech. Správci jej doplnili ironickým komentářem: „Ladný krok je nový trend.“

Video rychle vyvolalo vášnivou diskuzi. Někteří uživatelé připomínali, že každý má právo zvolit si, co si do hor obuje – ovšem měl by nést i následky. „Každý je odpovědný za své rozhodnutí, ale pokud by záchranná akce byla způsobena špatnou obuví, měl by ji zaplatit sám,“ napsal jeden z diskutujících.

Jiní namítali, že existují i kvalitní trekové sandály a nebezpečné situace se stávají i těm nejlépe vybaveným. „Hlupáky netřeba zasévat, rodí se sami,“ zhodnotila suše jedna z komentujících.

Horská služba opakovaně varuje, že do hor je třeba vyrážet s odpovídající výbavou, zkušenostmi a respektem k podmínkám.