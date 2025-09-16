Slovák snědl známý sýr a... Zabila ho smrtící bakterie!
Za velmi zvláštních okolností zemřel na Slovensku starší muž, když snědl sýr zakoupený v Liptově. Pitva potvrdila přítomnost smrtící bakterie Listeria! Případ mají v rukou vyšetřovatelé.
Senior údajně zemřel po požití ovčího sýra z Liptova, který si koupil po cestě domů z výletu. Podle informací televize JOJ pitva potvrdila, že muže zabila bakterie Listeria. Zda se bakterie vyskytovala právě ve zmíněném sýru, je předmětem dalšího vyšetřování.
Seniora našel doma syn. Měl vysoké teploty a působil dezorientovaně. Záchranáři jej proto transportovali do nemocnice, kde i přes veškerou pomoc následně zemřel. Jak redakci syn potvrdil, sýr kromě otce jedl i on sám, žádné potíže ale neměl.
„V období po zveřejnění zprávy o úmrtí důchodce po požití sýra z liptovského salaše jsme zaznamenali pokles zájmu o výrobky ze salaší“ uvedl pro deník Nový Čas ředitel Svazu chovatelů Slavomír Reľovský.
Listeria monocytogenes
Jedná se o bakterii, jejímž přenašečem jsou některá zvířata. Do potravin se dostane během výroby, najít ji však můžeme i například na ovoci a zelenině. Onemocnění těmito mikroorganismy může ohrozit osoby s oslabeným imunitním systémem, těhotné ženy a osoby vyššího věku.
Jak se bránit nákaze?
Nebezpečí listerie je i v tom, že velmi dobře přežívá i v chladu. Ani tři až čtyři stupně, které bývají v chladničkách, nedokážou zabránit jejímu množení. A jaká je možná obrana? Nutná je přísná hygiena a doporučuje se vyvarovat se majonéz, potravin z mléka mezi něž patří i tepelně neopracované sýry.
