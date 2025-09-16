Pilot Marek ze Zrádců: Boj o život v letadle! Svědkyně chválí stevardy
Obrovské drama se odehrálo při letu z Prahy na turisty oblíbený řecký ostrov Korfu. Jedna z cestujících se začala dusit soustem jídla. Život ženě zachránil pohotový stevard.
Poklidný let se během vteřiny změnil v boj o život cestující. Pilot Marek Terzijský popsal na sociální síti chvilky, které by žádný člen posádky ani pasažéři nechtěli zažít. „Během klesání do Řecka nám volala vedoucí kabiny, že v zadní části letadla zkolabovala paní a že budeme potřebovat lékařskou asistenci po přistání,“ líčil.
Do přistání zbývalo čtvrt hodiny. „Zavolali jsme řídícím letového provozu, aby na nás na stojánce čekali záchranáři a spěchali na zem,“ popisoval pilot. Až na zemi zjistil, co se na palubě odehrávalo.
Jedné z cestujících zaskočilo jídlo, začala se dusit a ztratila vědomí. Na pomoc přispěchal strážný anděl v podobě stevarda. „Přiběhl k ní, nějakým zázračným způsobem ji z prostřední sedačky vytáhl do uličky a Heimlichovým manévrem jí vyrazil zaseklé jídlo z krku,“ uvedl pilot.
Ženě tím zachránil život, hrálo se už opravdu o sekundy. „Krásný příklad toho, že stevardi na palubě nejsou jen od toho, aby Vám donesli kafe nebo jídlo. Kolega P. D. má můj obrovský respekt, protože zachoval klid, duchapřítomnost, na nic nečekal a okamžitě zasáhl,“ řekl uznale pilot s tím, že manipulovat s bezvládným tělem ve stísněném prostoru opravdu není legrace. Žena se tak cestou na dovolenou podruhé narodila.
Svědkyně: Je na palubě lékař?
Celou událost viděla i Lucie C. z Prahy, která na Korfu cestovala na dovolenou s manželem. „Seděli jsme zhruba ve středu letadla, odpočívali, blížila se doba přistání. Náhle se ozvalo zoufalé zvolání, které známe z filmů: Je na palubě lékař? Ukázalo se, že paní v zadních řadách zaskočilo jídlo,“ popisuje pro Blesk Lucie. Palubní personál hned začal situaci řešit, vše ale probíhalo naprosto v klidu. „Byli neuvěřitelně profesionální, jednali rychle a suverénně. Nevznikla žádná panika,“ chválí dovolenkářka personál letadla.
Po přistání v Kerkyře okamžitě přišla na palubu také lékařka, která paní ošetřila. „My cestující jsme chvíli čekali, než budeme moci vystoupit. Pak už jsem viděla jen jak starší paní, která byla velmi bledá, ale normálně dýchala, vezou na vozíčku,“ dodává Lucie.
