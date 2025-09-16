Děsivá jízda opilé řidičky: Srazila značky i kandelábr, nakonec urvala autu kolo
Je až k nevíře, čeho všeho jsou schopní opilci za volantem. Policisté zveřejnili video, na kterém řidička (60) v Náchodě nezvládla kruhový objezd, ale pokračovala dál i poté, co srazila dopravní značky a kandelábr. Zastavilo ji až utržené kolo. Byla tak opilá, že ani nadýchat nezvládla.
Žena se notně posilnila alkoholem, nakonec byla tak opilá, že ani chodit pořádně nemohla. Rozhodla se proto jet autem. To, co za volantem následně předvedla, překvapilo i jinak otrlé policisty. Hned první kruhový objezd byl nad její síly. Řidička se s autem nevešla na silnici. Dopravní značky, které jí stály v cestě, jednoduše srazila a pokračovala v cestě.
U dalšího kruhového objezdu se situace opakovala jako přes kopírák. „Ani na přímém úseku nezvládla řízení – vyjela mimo vozovku a čelně narazila do sloupu veřejného osvětlení,“ popsala policejní mluvčí Karolína Macháčková.
Stopku zběsilé řidičce vystavilo až utržené levé přední kolo. To už k ní dorazili policisté. Dali ženě dýchnout, to ale bylo nad její síly. „Souhlasila s lékařským vyšetřením spojeným s odběrem krve. Následný laboratorní rozbor prokázal přítomnost 1,54 g/kg alkoholu v krvi,“ uvedla mluvčí.
Bylo obrovským štěstím, že se při opilecké jízdě řidičky nikdo nezranil. Celková škoda se vyšplhala na 110 tisíc korun. Ženě hrozí až tři roky v base.
