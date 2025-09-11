Řidiči svištící v plné rychlosti po dálnici si všimli zvláštně odstaveného auta. Není divu, předtím s ním řidič trefil svodidla a dopravní značení. Ještě kousek s ním zřejmě popojel, než definitivně zastavil.
„Policisté vyjeli na místo a po příjezdu nalezli ve vozidle, které bylo viditelně poškozené, spícího muže. Ten ležel na matraci na sklopených zadních sedačkách a vedle něj si hrálo nezletilé dítě,“ popsala policejní mluvčí Pavla Jiroušková.
Pil celou cestu
Probuzený chlap nebyl zprvu schopný sdělit, co se vlastně stalo a co tam dělá. Další z policistů mezitím vypátrali místo, kde muž na dálnici naboural. Jakmile se konečně rozmluvil, zůstával přítomným při jeho slovech rozum stát.
„Vracel jsem se synem z dovolené ze Slovenska do Čech. Pil jsem alkohol za jízdy i po ní,“ šokoval policisty, kteří v autě našli několik plechovek a lahví. Opilec jim nadýchal 3,5 promile!
Zavolali matku a sociálku
Přivolaná záchranka muže i dítě raději převezla do nemocnice. Policisté o všem vyrozuměli i klučinovu matku a také sociálku. Muž také musí odevzdat řidičák.
„Je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí mu trest odnětí svobody až do výše tří let, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ uzavřela policistka Jiroušková.
