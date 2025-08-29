Opilec srazil motorkáře ve Varech: Od těžce zraněného utekl
Vážná nehoda se odehrála ve středu 27. srpna odpoledne v Karlových Varech. Osobní vůz řízený opilým mužem se srazil s motocyklem Yamaha, jehož řidič utrpěl těžká zranění. Zatímco motorkáře musel do nemocnice transportovat vrtulník, viník z místa utekl a zraněnému nepomohl.
Ke střetu došlo krátce po půl páté odpoledne při odbočování vozidla Ford z ulice Jáchymovská na Sedleckou. Řidič (36) podle policie zřejmě nedal přednost protijedoucímu motorkáři (35) a došlo k prudkému nárazu. Motocyklista utrpěl vážná poranění, která si vyžádala okamžitý letecký transport na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni.
Podle policejní mluvčí Kateřiny Peškové řidič vozu z místa nehody utekl a rozpoutalo se po něm rozsáhlé pátrání. „Šestatřicetiletý muž byl v podvečer policejní hlídkou vypátrán a zadržen v Karlových Varech v městské části Tuhnice,“ uvedla. Policisté následně zjistili, že muž byl pod vlivem alkoholu, orientační dechová zkouška ukázala hodnotu 1,2 promile.
Kriminalisté případ vyšetřují pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Hrozí mu trestní stíhání.
