Před deseti lety se odehrál masakr v Horusicích na Táborsku: Tři z pěti vrahů stále unikají
Byla středa 16. září 2015 večer. Do malé rodinné firmy v Horusicích na Táborsku vtrhla skupina pěti maskovaných lupičů. Osm lidí napadli, svázali a surově zbili. Chtěli peníze, ty dostali, přesto dva muže ubili k smrti a další zranili. I když od tragédie uplynulo už 10 let, tři z pěti útočníků zůstali dodnes nepotrestáni.
Přišli za tmy zezadu přes zahradu, měli roušky, masky, rukavice a pistoli. Obcházeli jednu dílnu za druhou a zřejmě je zaskočilo, že tam ještě pracuje odpolední směna. Zbili je vším, co jim přišlo pod ruku, železnými trubkami i výfukem. „Dostali přes tři sta tisíc, čekali zřejmě víc, proto se tak chovali. Na následky zranění zemřel v nemocnici zakladatel firmy i jeho švagr,“ připomněl vedoucí 2. oddělení obecné kriminality jihočeské policie Roman Hospodářský, který byl u náročného vyšetřování od začátku.
Tým Firma
V případu nebylo čeho se chytit. Nebyl jasný ani počet pachatelů. Zmasakrovaná rodina věděla jen to, že útočníci mluvili rusky nebo ukrajinsky. Byl ustanoven speciální tým s názvem Firma, který se kauzou intenzivně zabýval. Kriminalisté vytvořili šest vyšetřovacích verzí, počínaje likvidací firmy v rámci konkurenčního boje přes mstu bývalých zaměstnanců až po loupež kvůli penězům. Provedli bezpočet úkonů, ale nemohli se pohnout z místa. Pak nastal zlom.
Prasárna s výfuky
„Získali jsme informaci, že na jihu Čech měla skupina rusky mluvících cizinců udělat nějakou, cituji, prasárnu související s výfuky. Při prověřování tisíců mobilních čísel jsme narazili na dvě podezřelé mobilní karty koupené v Brně. Pak jsme si vytipovali skupinu asi deseti Ukrajinců, kteří tam bydleli,“ nastínil Roman Hospodářský, kam se ubíralo vyšetřování.
Získané poznatky dovedly policisty ke dvěma z nich. Zbývající tři, jak se později ukázalo, byli v Německu, a odtud je za podvod vyhostili z Evropské unie na Ukrajinu. Do Česka se už nevrátili. „Obrovské úsilí celého týmu nás nakonec dovedlo k pachatelům. Radost z práce nám kazí jen to, že nebyli všichni potrestáni. Na úkony to byl jeden z nejnáročnějších případů,“ zhodnotil pro Blesk Roman Hospodářský.
Dva před soudem
V březnu 2017 zatkla policie v Brně Róberta Simona (40) a Ivana Ivanovského (44), jejichž DNA se našla na místě činu. O rok později stanuli před Krajským soudem v Táboře. K účasti na loupeži se přiznali, odmítli ale, že by se přímo podíleli na surovém bití obětí. Za loupež a porušování domovní svobody stráví Ivanovskyi 17 a Simon 12 let ve vězení. Tři hlavní aktéři dál unikají spravedlnosti.
