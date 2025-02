Zpět

Žili spolu přes 30 let. Po celou tu dobu Leopold (50) podle výpovědi svědků a dětí Moniku (†49) týral a vyhrožoval jí. Nikdy ale nedovolila, aby se tím někdo zabýval. Loni v červenci ji pak jednou ranou nožem zavraždil. Od Krajského soudu v Brně za to v úterý dostal 19 let vězení.