Až doživotí hrozí u Krajského soudu v Brně Leopoldovi D. (50), který loni v červenci v Hodoníně podle obžaloby ubodal svou manželku (†47) a vážně zranil syna (19). Tragédii předcházela hádka, po které obžalovaný vzal nůž a bodl ženu do hrudníku.

Událost se stala loni 9. července večer ve společném obydlí. Syn otce okřikl, aby byl zticha a nerušil sousedy. Ten po něm mrštil svým mobilním telefonem. Manželka reagovala křikem, jenže tím situace začala gradovat.

Obžalovaný popadl nůž s vroubkovaným ostřím. „Já vás zabiju, řekl a bodl do podpaží svou družku, ačkoli se ho snažil syn zastavit,“ popsala státní zástupkyně Iveta Eichlerová. Žena zraněním podlehla. Leopold D. ránu nožem zasadil i synovi, a to do ramene.

„Moc toho lituji, neměl jsem to udělat. Jednal jsem v nějakém afektu, moc mi chybí, nebudu vypovídat," uvedl Leopold D. před soudem. Předseda senátu Dušan Beránek přečetl mimo jiné výpovědi obžalovaného z přípravného řízení. Z nich vyplynulo, že muž má vazby na Anglii, kde se údajně léčil se schizofrenií.

Znalkyně: Nemoc simuluje

Znalkyně z oboru psychiatrie nicméně neshledala, že by trpěl duševní chorobou. Muž byl podle ní schopen rozpoznat nebezpečnost svého jednání. Není také podle ní důvod, proč by si své jednání neměl pamatovat.

Našla u něj smíšenou poruchu osobnosti, kdy má sklon k narcismu, rád se předvádí. Uvedla, že schizofrenii muž simuloval i dříve, šlo podle ní o účelové jednání. Hlavní líčení bude pokračovat v půlce února. Muži hrozí i doživotní trest.

