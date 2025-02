Táta za „péči“ o dvojčata vyfasoval 11,5 roku: Dcerka nepřežila, syn ležel týdny v nemocnici

Obžaloba, s níž se soud ztotožnil, kladla muži za vinu, že neúměrnou silou manipuloval s několikaměsíčními dvojčaty, opakovaně s nimi třásl. Tupého násilí užíval vůči dětem opakovaně, utrpěly mnohačetná poranění. Vážných zdravotních následků plynoucích z nepřiměřeného zacházení si přitom podle obžaloby i soudu musel být jejich otec vědom.

Obhájce naopak řekl, že jeho klient nevěděl, co může dětem způsobit. Ponechal si lhůtu na rozmyšlenou. Obžalovaný je již rok a čtvrt ve vazbě. „Stojí před vámi zlomený člověk, který přišel o všechno, co jsem měl rád,“ řekl obžalovaný a v slzách dodal, že si následky ponese celý život.

Uvedl, že si vlastní rodinu a děti přál dlouho. O svou prvorozenou dceru se po jejím narození nestaral. Změnil práci a chtěl změnit přístup k rodině. U dvojčat si chtěl nedostatečnou starost o prvorozenou dceru vynahradit. Kvůli nové práci ale zůstal doma, bolel ho pohybový aparát, bral léky a nebyl schopný do práce docházet.

Obžalovaný: Nezvládal jsem to

„Právě kvůli tomu, že jsem bral léky a chodil na různá vyšetření, stres, špatný spánek, tak se to odrazilo na mé péči o tři malé děti, na které jsem několikrát zůstal sám a nezvládal jsem to,“ řekl obžalovaný. Podotkl, že nikdy nejednal zle či agresivně.

Zpětně by s dětmi sám nezůstával a absolvoval by kurz, uvedl. „Nakonec to má za následek, že jsem o dcerku přišel nadobro, takže nikdy neuvidím, jak roste, mluví, chodí a syna jsem měl dva měsíce v nemocnici, aniž bych to kdy chtěl,“ doplnil obžalovaný.

Žalobkyně navrhla muži nejméně 12 let za mřížemi. Rovněž si ponechala lhůtu na rozmyšlenou. Státní zástupkyně připomněla změnu v některých výpovědích. Opatrovník poškozeného řekl, že se „z každého jednotlivého koutu celého spisu dostávají různé scénáře, jak mělo dojít k jednotlivým poraněním“. Verdikt tak není pravomocný.