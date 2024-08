Šokující případ týrání dětí v Polsku: Čtyřletého Ignáce našli nahého na ulici!

Případ se dostal do pozornosti policie na konci července. Ukrajinská občanka malého Ignáce potkala na ulici města Hlivice úplně nahého, měl na sobě jen boty. Vyděšeného chlapečka okamžitě odvedla na policejní stanici, kde se rozběhlo vyšetřování. Podle vyšetřovatelů je možné, že se ze strachu pokusil o útěk.

Týrání měl vytrpět ze strany dvou žen, které se o něj měly starat. Jednou z nich je jeho matka Julia B. (27) a tou druhou její partnerka Patricia J. (29). Ta má ještě dvě další dcery. Podle sousedů se do bytu, kde ke zneužívaní došlo, nastěhovala zhruba před dvěma lety. „Byt si původně pronajala s přítelem, ale ten po spoustě hádek skončil ve vězení. Julia B. a Ignác se nastěhovali asi v říjnu loňského roku. Lidé říkali, že hledala útočiště, protože otec chlapce ji bil,“ uvedla jedna ze sousedek polskému deníku Fakt.pl.

Na týrání se podílely obě ženy

Policie nyní obě ženy zadržela a poslala do vazby. „Patricia J. týrala dítě svojí partnerky fyzicky i psychicky. Nazývala ho urážlivými slovy, hrozila mu, že ho pošle do dětského domova, trestala ho zavíráním do skříně, odebírala mu vodu a jídlo. Dítě také měla hodit o zeď, tahat za uši, kousat, mlátit kabelem po celém těle, dusit a kopat,“ uvedla prokurátorka Karina Spruś. Malý Ignác putoval po několika dnech v nemocnici k pěstounské rodině. „Jeho matka chování své partnerky nijak nezastavila a na dítěti se také dopustila verbálního i fyzického násilí,“ dodala.

Podle sousedů bylo vždy jasné, že byt není ideálním místem pro výchovu dítěte. „Policie sem chodila často. Rvačky a křik byly na denním pořádku,“ uvedli sousedé. Matka Julia pracovala u pásu v nedaleké fabrice. Přes den tedy zůstal na pospas své maceše. „Byla to taková zlá, hlasitá žena. Svých dcer si vážila, ale Ignáce, syna své partnerky, jednoduše trápila. Před třemi týdny jsem slyšel, jak se obě ženy perou, Patricia Julii zbila a ta pak plakala, že nemá kam jít. Pak se usmířily a vyznaly si lásku, byl to takový divný vztah,“ řekl soused.