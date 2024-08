Češka z ambasády v Římě varuje: Pozor na krádeže, na turisty číhají gangy. A kam vůbec nechodit?

Nejen čeští turisté by si při cestě do Říma měli dát pozor. V italské metropoli, která zažívá stále větší nápor návštěvníků, bují vysoká míra kriminality. Turisté se stávají oběťmi kapsářů, ti se navíc organizují do gangů a na nic netušící návštěvníky číhají u památek a na stanicích metra. Časté je i vykrádání aut či celých karavanů. Římská policie navíc není vždy schopna pomoci. Na co přesně si dát pozor a jak postupovat, pokud se stanete obětí zločinu, popsala v rozhovoru pro Blesk Zprávy česká konzulka v Římě Adéla Verner Sýkorová. A jaké tipy pro pobyt ve městě přidala?