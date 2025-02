Brutální mord prostitutky v hradeckém paneláku: Vražda kvůli příplatku za sex?!

Je to už čtvrt roku od hrůzného případu na sídlišti v Hradci Králové, kde v jednom z bytů útočník urdousil prostitutku. Číňanku měl následně kvůli ztížení identifikace polít kyselinou. Policisté stále nezveřejnili motiv, podle nejnovější výpovědi sousedů mohl být spouštěčem vyšší poplatek za sex.

Obyvatelé panelového domu na sídlišti v Hradci Králové se stále vzpamatovávají z listopadového mordu prostitutky. Číňanku v bytě v ulici Jana Masaryka uškrtil útočník (25) z Novobydžovska. Po hrůzném aktu měl obličej oběti potřísnit kyselinou, uvedla televize CNN Prima News. Vyšetřovatelům chtěl ztížit identifikaci. Na kriminalisty nevyzrál. Podezřelého dopadla zásahovka už po 48 hodinách.

Motiv činu kriminalisté dosud neprozradili. Jak uvedla zmíněná televize, podle sousedů stojí za možným motivem vyšší poplatek za sexuální služby. „Ona po něm prý chtěla o tisíc korun víc. Ten chlap tady pět let bydlel a chodil do posilovny. To jsem se dozvěděla od své kamarádky, která se zná s lidmi z posilovny... Proto ji uškrtil a ještě ji polil nebo posypal nějakou kyselinou,” uvedla jedna ze sousedek.

Mladík se k vraždě přiznal. Hrozí mu až 20 let vězení, v krajním případě i výjimečný trest.