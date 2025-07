„Máme ji hlášenou z okolí náměstí Míru a Klatovské třídy. Volala nám kvůli ní paní, která viděla, jak kočkám sežrala krmení a pak zalezla do kočičího domečku,“ řekl pro novinky.cz Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů.

Při jeho příjezdu, ale liška přece jen prchla, v místě tak bude patrně instalována odchytová past.

„Už jsem varoval kolegy od městské policie, že až jim někdo zavolá, že má lišku ve sklepě, na chodbě nebo třeba v obýváku, aby tam určitě vyjeli. Bude to ona. Čekám, že se něco takového stane v nejbližších dnech,“ dodal Makoň.

Jak se pozná?

Na první pohled. Zvíře je totiž už od pohledu jako by vypelichané, vyhublé lišky kvůli nemoci mohou přijít i o zrak i sluch a nemají tak šanci si obstarat sami potravu, proto se živí vším, co jim přijde do cesty.

„Prašivina lišek, respektive sarkoptový svrab, je onemocnění přenosné na psy, vlky, kočky i člověka. Vzhledem k vysoké nakažlivosti tohoto onemocnění je tedy nutné zamezit kontaktu psů s uhynulou či ulovenou liškou, která trpěla svrabem,“ uvedl Richard Bílý z krajské veterinární správy.

Svrab způsobuje velké svědění, zvířata se snaží místo neustále škrábat, olizovat i vykusovat.

Může jich být více

Svrab je velmi přenosné onemocnění, a tak je pravděpodobné, že jím nemusí trpět jen jedna liška. Navíc populace těchto šelmiček je kupodivu i ve městě velmi vysoká.

„Dá se zřejmě mluvit o desítkách kusů. Žijí třeba na sídlištích Bolevec, Lochotín, Skvrňany. Mají ve městě mnoho potravních zdrojů - komposty, odpadkové koše, popelnice, holuby či potkany. Lišek je tady spoustu, ale když jsou zdravé, lidé o nich neví, protože se pohybují večer,“ poznamenal Makoň.

Pokud byste na nemocné zvíře narazili, je nutné okamžitě volat policii a odborníky, nepokoušejte se o samostatný odlov.

