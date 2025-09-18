„Při nehodě dodávky a osobního automobilu jeden člověk zemřel. Silnice je neprůjezdná, objízdná trasa vede okolními obcemi," řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Tragická bilance nehody na Uherskohradišťsku: Zemřeli dva nevinní, viník byl opilý?!

Záchranáři na místě ošetřili druhého z řidičů. „Jeden z řidičů bohužel zemřel před naším příjezdem, už jsme mu nemohli pomoci. Druhého jsme po ošetření na místě v kritickém stavu převezli vrtulníkem do Fakultní nemocnice Brno," uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

„Hasiči museli zraněného řidiče z auta vyprostit,“ doplnil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Příčinu neštěstí zjišťují vyšetřovatelé.

