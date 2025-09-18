Tragická bilance nehody na Uherskohradišťsku: Zemřeli dva nevinní, viník byl opilý?!
Středeční ranní nehoda tří aut na silnici u Bystřice pod Lopeníkem na Uherskohradišťsku má dvě oběti. Po řidiči jednoho z osobních aut, který zahynul na místě, zemřela později v nemocnici i jeho spolujezdkyně. Řidič druhého osobního vozu, který před havárií vjel z vedlejší silnice na hlavní, byl podle policie opilý. Do nehody se zapojilo také nákladní auto.
Vážná nehoda se na hlavním silničním tahu, který spojuje Zlínský kraj se Slovenskem, stala ve středu před 08:30. „Jednašedesátiletý řidič osobního vozidla Škoda Octavia Scout při jízdě od Březové vjel z vedlejší silnice do křižovatky, kde se střetl s osobním vozidlem Škoda Octavia jedoucím po hlavní komunikaci od Uherského Brodu na Starý Hrozenkov. To bylo nárazem odmrštěno do protisměru, kde se střetlo s protijedoucím nákladním vozidlem,“ uvedl už ve středu policejní mluvčí Radomír Šiška.
Řidič osobního vozidla Škoda Octavia podlehl způsobeným zraněním na místě havárie. Spolujezdkyně utrpěla vážná zranění, se kterými ji vrtulník transportoval do olomoucké fakultní nemocnice. „Třiačtyřicetiletá žena, která byla účastníkem nehody, svým zraněním v nemocnici podlehla,“ uvedl ve čtvrtek policejní mluvčí. Řidič kamionu z nehody vyvázl s lehkým zraněním. „U řidiče scoutu byl zjištěn alkohol, a to téměř dvě promile,“ uvedl Šiška.
Okolnostmi nehody se nadále zabývají kriminalisté společně s dopravními policisty. Silnice byla po nehodě několik hodin neprůjezdná, provoz byl obnoven odpoledne. Po dobu uzavírky odkláněli policisté motoristy na objízdné trasy. Vytížená silnice I/50, na které se havárie stala, spojuje Brno s Uherským Hradištěm a Uherským Brodem na Uherskohradišťsku. Odtamtud dále směřuje k hranicím se Slovenskem.
Podle předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK jsou řidič 16. a jeho spolujezdkyně 17. letošní obětí dopravních nehod na silnicích ve Zlínském kraji. Loni si v regionu za celý rok vyžádaly 15 lidských životů.
zabránit ve zrušení trvalého bydliště protože po odsezení v kriminále nebude mít na zaplacení všech odškodnění a výdajů co se týče pozůstalych...exekutor by neměl kde brát.