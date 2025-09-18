Krkavčí matka týrala syna a brala drogy: Handicapované dítě roztrhal aligátor
Bryan Vasquez (†12) byl naposledy spatřen 14. srpna. Téhož dne se začal pohřešovat. O dva týdny později policie přišla s nešťastnou zprávou. Jeho polorozpadlé tělo bylo nalezeno v místní laguně, nedaleko jeho bydliště v New Orleans. Zranění napovídala, že ho zabil aligátor.
Chlapec měl vážnou mozkovou poruchu a vadu řeči. To bylo způsobeno brutálním týráním, kterého se na něm dopustila jeho matka, když mu byly pouhé 3 měsíce. Zbila ho takovým způsobem, že měl zlomeninu lebky, zlomenou nohu a prodělal zhroucení plic. Po tomto agresivním chování jí byl kojenec odebrán. Po nějaké době se ale úřady rozhodly ho násilné matce vrátit.
Chlapce naposledy bezpečnostní kamery zaznamenaly v ulici, kde žil, jak se potuluje jen v plínce pro dospělé. Když policie začala jeho zmizení vyšetřovat, zabavila celé rodině mobily. Později uvedla, že se jednalo o normální postup v takové situaci. Díky zařízením zjistili, že mezi posledním kontaktem matky s Bryanem a nahlášením zmizení na čísle 911 byla pětihodinová prodleva. To byla, vzhledem k chlapcovu věku a handicapu, extrémně dlouhá doba.
Matka Hilda Vasquezová po tomto šokujícím zjištění skončila ve vazbě a čelila obvinění z usmrcení z nedbalosti a týrání mladistvých druhého stupně. Během slyšení, které následovalo, vypluly na povrch další neuvěřitelné věci. Měsíc předtím, než Bryan zmizel, byl v krvi Vasquezové a jejího nejmladšího dítěte nalezen kokain, uvedlo zpravodajství Fox.
„Během Bryanova života se opakovaně objevovaly projevy jak nedbalosti, tak zneužívání,“ řekl na tiskové konferenci superintendent Nicholas Gernon. „Věříme, že můžeme dokázat, že tato opakující se nedbalost a zneužívání vedlo k nepřiměřené bolesti a utrpení,“ dodal.
Po nalezení chlapcova těla byla založena internetová sbírka na GoFundMe. Peníze byly použity na pohřeb a náklady s ním spojené. Jelikož byl v průběhu řízení Vasquezové trvale zakázán přístup k jejím dětem, část peněz poputuje i na jejich péči. Dále byla požádána městská správa v dané oblasti, aby byli aligátoři zneškodněni.
