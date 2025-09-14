Chlapečka (†2 měs.) ukradly opice přímo z postýlky: Děťátko brutálně utopily!
Ve městě Surajpur v indickém státě Uttarpradéš došlo k příšernému neštěstí. Teprve dvouměsíční miminko unesla tlupa opic přímo z postýlky v jeho domově. Dítě následně skupina primátů utopila v nádrži na střeše domu. Rodina si únosu nejprve vůbec nevšimla. Událost traumatizovala místní komunitu.
Děťátko spalo ve své postýlce a zbytek rodiny v domě se mezitím věnoval domácím pracím a údržbě domácnosti. Po chvilce si však všimli, že kolébka je prázdná. Vypukla panika. Rodina zkontaktovala policii a rozjelo se rozsáhlé pátrání. To však po chvilce přerušil zoufalý křik a pláč vycházející z domu.
Bezvládné tělo novorozence se našlo v sudu na dešťovou vodu, který rodina měla na střeše domu. Chlapečka ještě záchranáři převezli do nemocnice, tam už však bohužel nezbylo nic jiného než konstatovat smrt. Prvotní vyšetřování policie ukázalo, že za tragickým úmrtím zřejmě byla skupinka agresivních opic, informoval deník Daily Star.
Podle veterinářů mohla „pachatelkou“ být opice, která nedávno přišla o své mládě. Myslela si, že miminko je jejím ztraceným potomkem. Když jí pak došlo, že tomu tak není, dítěte se prostě zbavila při první možné příležitosti.
Po této tragédii místní prosí úřady, aby jim pomohly situaci s agresivními opicemi vyřešit. Nejedná se totiž o první případ, kdy k podobnému úmrtí v oblasti došlo. K téměř na chlup stejnému případu došlo v roce 2022, kdy opice dvouměsíční miminko unesly z terasy a utopily v nádrži.