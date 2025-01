Toto jsou oběti masakru v New Orleans: Hrdý táta, nadějný fotbalista i usměvavá studentka

Útok z noci na středu, který FBI vyšetřuje jako teroristický čin, je podle deníku The New York Times (NYT) nejhorším incidentem tohoto druhu ve Spojených státech za více než rok. Pachatel zabil nejméně 15 lidí, když najel autem do davu lidí oslavujících silvestrovskou noc na Bourbon Street v New Orleans.

„Těla, těla po celé ulici, všichni křičeli a ječeli,“ popsal jeden z očitých svědků. „Je to jako ve válečné zóně,“ řekl americkým médiím. Mezi mrtvými a zraněnými bylo několik osob mladších 20 let.

Agentura AP napsala, že na dané ulici v době útoku nebyly aktivované vysouvací sloupky na ochranu chodců, protože je město aktuálně vyměňuje. U vjezdu do ulice místo toho stálo policejní auto, pachatel jej ale objel po chodníku.