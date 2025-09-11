Synáček fantoma z formule: Další výsměch policii! A pak přiznání...
Červená formule se v neděli opět objevila na dálnici D4. Monopost se vydal na projížďku v doprovodu několika dalších sportovních aut. V obci Milín na Příbramsku se skupinku silničních pirátů policii podařilo zadržet. Řidič celou situaci odmítl komentovat. Jeho syn nejprve odpovídal jen vyhýbavě, pár dní po incidentu se však už ničeho nebál!
Nechvalně proslulou červenou formuli konečně dopadli policisté. V neděli ji chytili v obci Milín, části Buk na Příbramsku. Předtím se v doprovodu několika aut proháněla po dálnici D4. Jednalo se o několikátý podobný incident. Poprvé řidiče policie vyšetřovala v roce 2019. Kvůli helmě se jim však nepodařilo ho ztotožnit. Podobný scénář se opakoval i v roce 2022.
Ještě v pondělí se syn Milana V. na facebooku holedbal, že řidič formule na výslechu ani nesundal helmu, a nebyl tedy ztotožněn. „Příběh stále stejný, řidiče se nepodařilo oficiálně identifikovat,“ napsal tak, jako by se chtěl policii vysmívat. Policie to ale odmítá. „Platí, co jsme řekli dříve, že řidič byl ztotožněn,“ sdělil Blesku policejní mluvčí Truxa. Nekomentoval však, zda skutečně došlo k sejmutí helmy. „Nedokážu si představit, že by mu ji nakonec nesundali. Je to mimo realitu,“ řekl Blesku zkušený kriminalista.
První přiznání
Blesk se v úterý znovu vydal k domu Milana V. v Milíně. A zatímco v neděli a v pondělí jeho syn v kličkách mlžil, v úterý otevřeně přiznal, že s monopostem opravdu vyjíždí. „Netajíme se s tím, že si občas vyjedeme. Všude jsou fotky a videa, každý to vidí. Tady vyjedeme a hned to ví půlka republiky,“ uvedl Lukáš, když k domu dorazil v modrém BMW s kazašskou SPZ.
Zdrženlivější byl rovněž k zásahu policie, kterou Milan V. v neděli nařkl z neoprávněného vniknutí na soukromý pozemek. „To, jak nám vlezli na pozemek, je vyřešené a nakonec to proběhlo docela bez problému. Nebudu policii shazovat, co řekli nám a jak to probíhalo, takže bez komentáře.“ Na dotaz, kde je otec, jen pokrčil rameny: „Tátu nezachytíte,“ odvětil a zalezl za vrata.
Tažení na laně? Taky přestupek!
Policie dostihla šoféra až u něj doma, kam ho na laně dotáhla červená fabie, která měla speciální registrační značku. „Jde o značku, která je určena pro auta po odhlášení, která jsou určená k odvozu do zahraničí. Nemají klasické povinné ručení, ale musejí mít speciální pojištění,“ řekl Blesku Budský.
Přestože řidič formule a parta lidí okolo něj nakamuflovala, že se formule nechala jen táhnout, i toto je přestupek. „Na laně se může nechat táhnout jen auto, které má platnou technickou kontrolu i zaplacené pojištění,“ řekl Blesku policista Truxa.
