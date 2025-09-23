Zvládne vrah Vocásek po 38 letech život na svobodě? Psycholog: Dnešní svět je pro něj sci-fi!
Život v kriminále má svá pravidla, režim, systém, ale také určité jistoty. Vocásek, dnes už Navrátil, strávil za mřížemi dvě třetiny života. Co se na něj po propuštění na svobodu navalí a jaká je šance, že to zvládne? Na otázky Blesku odpovídal policejní psycholog Štěpán Vymětal.
Blesk: Bude pro odsouzeného znovu nabytá svoboda?
„Strávil ve výkonu trestu podstatnou část života. Byl formován v tomto prostředí a nemá prakticky žádnou zkušenost s životem na svobodě ve světě, jak ho dnes známe my. Po této době budou u něj nároky na adaptaci na opětovný život na svobodě vysoké.“
Blesk: Čeho se budou týkat především?
„Vytváření a udržení mezilidských vztahů, zvládání emoční zátěže, ale i zvládání každodenních praktických činností, jako je nakupování, vaření. Náročné budou i odpovědnosti související s bydlením, samostatným hospodařením penězi a podobně. Mimořádnou výzvou může být oblast zaměstnání.“
Blesk: Jaká je šance, že obstojí?
„Předpokládám, že bude potřebovat intenzivní psychosociální podporu, dohled probačního úředníka a podporu ze strany sociálního okolí. Otázkou je například také dostupnost podpory ze strany rodiny či blízkých.“
Blesk: Tvrzení o nápravě podkládal i tím, že se z něj stal věřící.
„Roli při jeho adaptaci na svobodě může sehrát i duchovní podpora v otázce hledání životního smyslu a uplatnění se ve společnosti.“
Blesk: Bude to stačit?
„Nezbytná zde bude mezioborová spolupráce zapojených odborníků. Určitě by profitoval z programu, který by mu specialisté sestavili na míru na základě osobnostních charakteristik a historie, schopností, rozvojového potenciálu i rizik.“
Není důvod se bát?
„Každý člověk se po letech mění a právě u vražd je nejméně pravděpodobné, že by se čin zopakoval,“ řekla Blesku Gabriela Kabátová, zakladatelka a výkonná ředitelka Mezinárodní vězeňské společnosti, neziskovky, která pomáhá všem, kterých se zločin dotkl – odsouzeným, propuštěným, obětem trestných činů i jejich rodinám, zvlášť dětem vězňů.
„S vrahy se v uvozovkách dobře pracuje. Po tolika letech se bát výstupu člověka, který vzal někomu život, není úplně nutné. Tito lidé si to nikdy neodpustí, nesou ohromný pocit viny a jsou tím navždy poznamenaní. Pokud neměl ve vězení problémy a nikomu neubližoval, zaslouží si dožít na svobodě, i když ho to nezbaví viny,“ dodala.
1987 vs. 2025: Co je jinak?
Život v kriminále má svá pravidla, režim, systém, ale také určité jistoty. Vocásek, dnes už Navrátil, strávil za mřížemi dvě třetiny života. Co se na něj po propuštění na svobodu navalí a jaká je šance, že to zvládne? Už samostatné běžné fungování, jako je spravování domácnosti, vydělávání si na živobytí, komunikace s okolím, bude náročné. K tomu se ale ještě ocitne v neznámém světě technologického pokroku.
➤ Místo pevné linky mobil, s nímž lze telefonovat, platit, navigovat, číst zprávy, sledovat filmy.
➤ Internet a sociální sítě. Místo dopisů e-mail nebo chatovací aplikace.
➤ Bezhotovostní platby, mobilní bankovnictví.
➤ Veřejná doprava se ovládá pomocí aplikací, kde si koupíte jízdenku a zjistíte, kdy co jede.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.