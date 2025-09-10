Žena rodině do obědu přidala muchomůrku: Za trojnásobnou vraždu doživotí!

Tři lidé se v Austrálii otrávili jedovatými houbami.
Simon Patterson, exmanžel Erin Pattersonové, která oběd připravovala.
10. září 2025
12:35

Soud poslal na doživotí za mříže Australanku Erin Pattersonovou vinnou z vraždy tří příbuzných pomocí muchomůrek zelených a z pokusu o vraždu čtvrté osoby, informují agentury. Soud v Melbourne v pondělí ráno místního času uložil ženě minimální trest 33 let bez možnosti předčasného propuštění.

Teprve po uplynutí 33 let bude moci padesátiletá matka dvou dětí smět požádat o podmínečné propuštění. Vyhlášení trestu bylo poprvé v historii státu Victoria vysíláno živě v televizi. Tato novinka podtrhuje enormní pozornost, kterou tento případ vzbudil po celém světě.

Pattersonovou už v červenci porota shledala vinnou, ale trest byl oznámen až nyní. Zahrnuje tři doživotní tresty odnětí svobody za vraždu a 25 let za pokus o vraždu. Tyto tresty si odpyká současně. Soud se usnesl, že žena úmyslně s pomocí jedovatých hub otrávila čtyři lidi, včetně svého tchána a tchyně.

Pattersonová z Leongathu nedaleko Melbourne na jihovýchodě Austrálie uspořádala 29. července 2023 rodinný oběd, kdy hostům servírovala hovězí Wellington. Jde o anglický pokrm ze svíčkové, která je zapečená v listovém těstě s houbovou nádivkou. Tři z hostů krátce nato zemřeli na následky otravy vysoce jedovatými muchomůrkami, jeden z pastorů, který seděl u stolu, přežil, ale byl těžce nemocný.

Houbě, jejíž vědecký název je Amanita phalloides, se také přezdívá klobouk nebo kalich smrti. Je totiž je považovaná za nejnebezpečnější houbu Evropy a Severní Ameriky.

Pattersonová byla několik měsíců po úmrtích zatčena a její dům prohledán. Od té doby byla ve vazbě. Vždy popírala, že by jedovaté houby do jídla zpracovala úmyslně.

Témata:
doživotímuchomůrka zelenáAustrálievraždaEvropaSeverní AmerikaMelbourneWellingtonVictoriapokus o vraždu
