Ve Dvoře Králové mezi domy přistál vrtulník: Záchranáři ušetřili cenné minuty
Neobvyklá podívaná se naskytla obyvatelům Dvora Králové nad Labem. Přímo na zahradě jednoho z domů v centru města přistál vrtulník! Nešlo ovšem o žádný risk pilota-kaskadéra, ale o zásah letecké záchranky.
Když jde o život, každá vteřina je důležitá. Piloti letecké záchranné služby to ví líp než kdokoliv jiný. Když proto vzlétl vrtulník Kryštof 6 ze základny v Hradci Králové kvůli zásahu v centru Dvora Králové nad Labem, snažil se najít co nejlepší místo pro přistání přímo v zástavbě. „Jediné vhodné místo k přistání byla soukromá zahrada u domu,“ uvedli letečtí záchranáři na facebookové stránce Žlutí andělé. Nebyl čas ztrácet čas, a tak pilot skutečně posadil obří stroj přímo na zahradě domu.
„Lidé z okolí, stejně jako majitel zahrady, nám poskytli neocenitelnou podporu, což umožnilo našemu týmu dorazit k pacientovi v co nejkratší dobu,“ ocenili záchranáři pomoc místních. Majitel zahrady navíc slíbil, že pokud by záchranáři potřebovali ve Dvoře Králové přistávat někdy v budoucnu, můžou kdykoliv použít jeho pozemek znovu.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.