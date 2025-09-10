Ve Dvoře Králové mezi domy přistál vrtulník: Záchranáři ušetřili cenné minuty

Dramatický zásah leteckých záchranářů ve Dvoře Králové nad Labem.
Dramatický zásah leteckých záchranářů ve Dvoře Králové nad Labem.
Dramatický zásah leteckých záchranářů ve Dvoře Králové nad Labem.
Dramatický zásah leteckých záchranářů ve Dvoře Králové nad Labem.
Dramatický zásah leteckých záchranářů ve Dvoře Králové nad Labem.
Autor: chal - 
10. září 2025
11:15

Neobvyklá podívaná se naskytla obyvatelům Dvora Králové nad Labem. Přímo na zahradě jednoho z domů v centru města přistál vrtulník! Nešlo ovšem o žádný risk pilota-kaskadéra, ale o zásah letecké záchranky.

Když jde o život, každá vteřina je důležitá. Piloti letecké záchranné služby to ví líp než kdokoliv jiný. Když proto vzlétl vrtulník Kryštof 6 ze základny v Hradci Králové kvůli zásahu v centru Dvora Králové nad Labem, snažil se najít co nejlepší místo pro přistání přímo v zástavbě. „Jediné vhodné místo k přistání byla soukromá zahrada u domu,“ uvedli letečtí záchranáři na facebookové stránce Žlutí andělé. Nebyl čas ztrácet čas, a tak pilot skutečně posadil obří stroj přímo na zahradě domu.

Video  Záchranáři s vrtulníkem přistáli na zahradě domu  - Facebook/Žlutí andělé
Video se připravuje ...

Lidé z okolí, stejně jako majitel zahrady, nám poskytli neocenitelnou podporu, což umožnilo našemu týmu dorazit k pacientovi v co nejkratší dobu,“ ocenili záchranáři pomoc místních. Majitel zahrady navíc slíbil, že pokud by záchranáři potřebovali ve Dvoře Králové přistávat někdy v budoucnu, můžou kdykoliv použít jeho pozemek znovu.

Dramatický zásah leteckých záchranářů ve Dvoře Králové nad Labem.
Dramatický zásah leteckých záchranářů ve Dvoře Králové nad Labem.
Dramatický zásah leteckých záchranářů ve Dvoře Králové nad Labem.
Dramatický zásah leteckých záchranářů ve Dvoře Králové nad Labem.
Dramatický zásah leteckých záchranářů ve Dvoře Králové nad Labem.

Témata:
Hradec KrálovézahradaDvůr Králové nad Labem
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud