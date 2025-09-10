Bezdomovec ubodal krásnou uprchlici Irynu: Neměl být na svobodě, říká jeho matka
Ukrajinka Iryna Zarutská utekla před válkou do USA. Brutálnímu násilí však neunikla. Cestou z práce ve městě Charlotte ji v metru ubodal bezdomovec Decarlos Brown Jr. Video z útoku šokovalo sociální sítě. Nyní navíc vychází najevo, že muž s desítkami záznamů v trestním rejstříku byl i přes roky násilí a duševní choroby propuštěn pouze na písemný slib, že se k soudu dostaví.
Kamerové záznamy ze srpna obletěly svět. Zachycují okamžik, kdy Brown (34) bez zjevného důvodu vytáhl nůž a opakovaně bodl mladou ženu (†23) do krku. Záchrana už nebyla možná, Iryna zemřela přímo na místě. Útočník se pak bez emocí procházel vagonem, dokud nevystoupil na další zastávce. Policie ho krátce poté dopadla.
Tragédii předcházela série úředních selhání. Brown byl v Severní Karolíně od roku 2007 zatčen nejméně čtrnáctkrát. V jeho rejstříku se objevují krádeže, loupeže se zbraní i fyzická napadení. V roce 2014 si odpykal pětiletý trest za ozbrojenou loupež, po propuštění však znovu útočil – dokonce na svou vlastní sestru. Přesto se znovu a znovu ocital na svobodě.
Naposledy se tak stalo letos v lednu, kdy po bizarním hovoru na tísňovou linku – tvrdil, že jeho tělo ovládá „člověkem vyrobený materiál“ – odcházel ze soudní síně jen s písemným slibem, že se dostaví k dalšímu jednání. Jeho matka americkým médiím přiznala, že syn trpí schizofrenií. „Byl příliš nebezpečný. Nikdy neměl být venku,“ řekla zdrceně.
Vražda vyvolala ostrou debatu o fungování justice i o bezpečnosti v hromadné dopravě. Starostka Vi Lylesová nejprve vyzvala k soucitu s duševně nemocnými, později však pod tlakem veřejnosti přiznala, že soudy nesou přímou odpovědnost za to, že se duševně nemocný recidivista volně pohyboval po městě.
Podle sousedů byla Iryna v Charlotte oblíbená, starala se o domácí mazlíčky lidí z okolí a pracovala v místní pizzerii. V USA chtěla začít nový život. Její rodina v Evropě se s její smrtí těžce smiřuje. Otec se ani nemohl zúčastnit pohřbu, protože je vázán službou v armádě. Na platformě GoFundMe mezitím lidé přispěli v přepočtu téměř milion korun na podporu jejích blízkých.
Brown nyní čeká na soud v okrese Mecklenburg. Tentokrát už zůstává ve vazbě bez možnosti kauce.