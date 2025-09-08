Zdrogovaný kamioňák sestřelil dodávku a dělníky: Jeden zemřel, druhý je vážně zraněný

8. září 2025
Řidič kamionu v pondělí odpoledne u Želenic na Mostecku narazil do prázdné dodávky a dvou dělníků, kteří pracovali na silnici. Jeden z nich zemřel, druhý utrpěl vážné zranění. Řidič kamionu měl pozitivní test na drogy.

„Jedna osoba po resuscitaci zemřela. Druhá osoba s vážným zraněním byla letecky transportována do ústeckého traumacentra,“ řekl mluvčí záchranářů Patrik Christian Cmorej.

Podle prvotních informací měl řidič mikrospánek. Když se probral, strhl volant a narazil do prázdného vozidla, u kterého byla skupina dělníků. „Přesné okolnosti nehody a její příčina jsou předmětem vyšetřování,“ řekla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

K nehodě se sjely všechny záchranné složky. Jednoho člověka museli hasiči vyprostit. Hlavní tah mezi Libercem a Karlovými Vary byl kvůli vyšetřování nehody uzavřený. 

