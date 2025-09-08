„Všechny složky Integrovaného záchranného systému právě zasahují ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku u havárie autobusu, který převážel studenty. Na místě jsou zraněné osoby, kterým poskytujeme pomoc," uvedla policie na síti X. Pravděpodobnou příčinou nehody je nezvládnutí řízení.
Podle aktuálně informací, bylo zraněno všech 32 studentů kolem 15 let. „Na místě jsou pro poskytnutí posttraumatické péči přítomni také členové posttraumatických týmu jak HZS, ZZS, tak PČR,“ řekla Blesku mluvčí hasičů Kamila Langerová.
„Ty počty se zatím liší. Můžu ale potvrdit, že několik dětí bylo odvezeno do nemocnice a několik jich bylo ošetřeno na místě. Šlo vesměs o lehká nebo středně těžká zranění, nikdo z nich nebyl v ohrožení života,“ uvedl mluvčí moravskoslezské záchranky Lukáš Humpl. Odvezeni měli být čtyři zranění.
Silnice, kde se nehoda stala, byla uzavřena. Na místě zasahují i hasiči, kteří tam mají čtyři jednotky.