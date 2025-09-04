Motorkářka (24) jela ve středu vpodvečer od Úněšova do Plzně. „Před odbočkou na Klenovice dojela kolonu stojících vozidel, kterou začala předjíždět,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Ilustrační foto

V tu chvíli řidička toyoty začala odbočovat vlevo a došlo ke střetu. Motorkářka při nárazu byla vymrštěna ze svého stroje a proletěla bočním okénkem do vozu!

U mladé ženy přivolaný lékař vyslovil podezření na vážná poranění páteře, vrtulník ji přepravil do FN Plzeň. Tam se středně těžkým poraněním hrudníku skončila i řidička auta. U ní byl vyloučen alkohol, motorkářka vzhledem ke svému stavu nebyla schopna podrobit se zkoušce. Policie nehodu nadále vyšetřuje.

