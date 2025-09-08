Neštěstí ve Štětí: Vlak srazil a usmrtil člověka, který se pohyboval v kolejích
Mezinárodní rychlík ve Štětí na Litoměřicku v pondělí odpoledne srazil a usmrtil člověka. Provoz v úseku mezi stanicemi Hněvice a Roudnice nad Labem je zastavený.
České dráhy uvedly, že sražený člověk se před neštěstím pohyboval v kolejišti. Zemřel před příjezdem záchranářů.
Kvůli neštěstí nepojedou rychlíky Labe v úseku mezi Dolními Beřkovicemi a Roudnicí nad Labem a některé osobní vlaky. Další vlaky hlásí zpoždění. Hasiči dostali oznámení o události v 15:58. Opatření v dopravě potrvá odhadem do 18:00.
