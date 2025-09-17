Dvojnásobný vrah Vocásek chce z basy: Byl jsem špatný, chci jít jinou cestou, tvrdí
Mostecký soud rozhoduje o žádosti dvojnásobného vraha Zdeňka Vocáska (64). Ten chce být po 38 letech v base propuštěn na svobodu. Trestu smrti unikl jen díky sametové revoluci, nový verdikt zněl doživotí. Vocásek, nyní po změně jména Novák, brutálně zavraždil v 80. letech dva muže, dalšího přizabil.
Před soudem muž, který vraždil, když mu bylo 23 a 26 let, tvrdí, že se změnil. „Tenkrát jsem byl hodně špatný člověk, nevážil jsem si života. Teď už vím, že chci jít dobrou cestou, bez agresivity. Vím, že se budu chovat dobře, protože vím, co mě čeká a co jsem provedl. Rád bych to vzal zpátky, ale nejde to,“ líčil při videokonferenčním jednání Vocásek.
S alkoholem, pod jehož vlivem vraždil, nadobro skoncoval. „Nekouřím a nepiju, mám k tomu odpor. Drogy bych si nevzal, přestože jsem měl možnost. Mám našetřeno 350 tisíc korun. Příslib adventistů i probační mediační služby,“ tvrdil.
Z vraha se stal ve vězení praktikující katolík, zapojil se do různých resocializačních programů. „Netrpí duševní poruchou ani závislostí. Trpí vrozenou poruchou intelektu. Limituje ho ve vzdělávání a v sociálním posuzování,“ uvedl znalec Jiří Klose. Vocásek má intelekt v pásmu lehké retardace a za roky v base prý došlo k přeformátování jeho osobnosti.
Za Vocáska, nyní už Nováka, se zaručil Václav Mitáš, předseda spolku Oikia. Ten se zná s vězněm od roku 2007, kdy působil jako vězeňský kaplan. „Měl bych mu být přidělen venku jako mentor. A musí mě respektovat. Zavazujeme se, že naše spolupráce bude po celou dobu té podmínky. Budeme soud bezprostředně informovat, pokud nebude dodržovat naše podmínky,“ uvedl Mitáš.
Ve prospěch vraha mluvila i dobrovolnice vězeňské péče Hana Kábrtová. „Nabízím mu bydlení. Můj byt, kde nežiju a kde může mít domov. Je to na vesnici v Karlovarském kraji. Uděláme nájemní smlouvu, aby to utáhl a dobře se mu bydlelo,“ popsala.
„Myslím si, že si svůj trest odpykal. Modlím se a spoléhám se na to, že ho povede Bůh,“ dodala. Novák by prý po propuštění mohl pracovat v technických službách. Podle vedoucího ústecké probační služby by se měl adaptovat na život mimo vězení v probačním domě.
Jiného názoru je ale státní zástupkyně Dagmar Bušovská. Opírá se o závěry nalézacího soudu, který tehdy podle znalce uvedl, že Vocáskova osobnost není napravitelná, a také proto nebyl odsouzen tehdy k 25 letům, ale k trestu smrti. „Mohl by ohrozit společnost opakováním trestného činu,“ uvedla.
Definitivní verdikt padne v pátek. Pokud by soud Vocáska pustil na svobodu, jednalo by se o druhého na doživotí odsouzeného, který opustil brány věznice. Prvním byl Jiří Kajínek. Státní zástupkyně dodala, že v tom případě okamžitě podá stížnost. Uvedla též, že Vocásek dosud neprojevil skutečnou lítost.
