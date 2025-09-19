Soud propustil vraha Vocáska! Unikl trestu smrti, teď míří po 38 letech na svobodu
Původně dostal v září 1988 provaz, před provedením exekuce ale dvojnásobného vraha Zdeňka Vocáska (64) zachránila sametová revoluce a to, že trest smrti byl zrušen. Na doživotí odsouzený muž si odseděl 38 let ve vězení. Mostecký soud ho v pátek podmíněně propustil na svobodu! Zkušební dobu soud určil na sedm let.
Vocásek se musí po absolvování pobytu v probačním domě zdržovat po zkušební dobu v trvalém bydlišti v Česku, nařídil soud. Státní zástupkyně si podala stížnost, návrhem se bude zabývat Krajský soud v Ústí nad Labem.
„Pokud vyhoví všem podmínkám, pak nelze nepropustit,“ uvedl soudce Benno Eichler. Podmínky jsou tři. První je uplynutí nejméně dvaceti let trestu u doživotně odsouzených. Druhou je, že svým chováním a plněním povinností ve výkonu trestu prokázal polepšení. „Vycházeli jsme z hodnocení věznice, které je veskrze pozitivní,“ uvedl soudce. Pochval dostal 41. Třetí podmínkou je, že lze od odsouzeného očekávat, že povede řádný život.
Propuštění z věznice požadoval již několikrát. „Mám našetřeno 350 tisíc korun. Příslib adventistů i probační mediační služby. Měl bych jít do Písku, abych se připravil na život,“ líčil Vocásek.
Ze svých skutků se už před středečním soudem kál. „Tenkrát jsem byl hodně špatný člověk, nevážil jsem si života. Teď už vím, že chci jít dobrou cestou, bez agresivity. Vím, že se budu chovat dobře, protože vím, co mě čeká a co jsem provedl. Rád bych to vzal zpátky, ale nejde to,“ tvrdil s tím, že chce být prospěšný pro společnost.
Invalidní důchodce dlouhodobě abstinuje. „Netrpí duševní poruchou, ani závislostí. Trpí vrozenou poruchou intelektu. Limituje ho ve vzdělávání a v sociálním posuzování,“ uvedl znalec Jiří Klose. Vocásek má intelekt v pásmu lehké retardace a během let v base prý došlo k přeformátování jeho osobnosti.
Dobrovolnice Hana Kábrtová nabídla Vocáskovi bydlení. „Znám ho asi 7 let, pracuji jako dobrovolnice vězeňské péče a tak jsem se s ním seznámila. Nabízím mu bydlení. Můj byt, kde nežiju a kde může mít domov. Je to na vesnici v Karlovarském kraji. Uděláme nájemní smlouvu, aby to utáhl a dobře se mu bydlelo,“ popisovala.
Potomek cirkusácké rodiny miloval od mala psy. Vnímání světa měl ale značně posunuté. Když žena, kterou do té doby neznal, šlápla jeho hafanovi na packu, zmlátil ji. Feně Citě by ale nezkřivil chlup na kožichu.
Vocásek také záhy propadl démonu alkoholu. Jeho první obětí se stal jeho známý, kterého před 41 lety brutálně zmlátil. Později přitvrdil. Nevidomého veksláka Kvida, který mu poskytl u sebe nocleh, praštil po hádce kladivem nebo půllitrem a ubodal šroubovákem.
Vražedný nástroj nechal nebožákovi zabodnutý v oku. Aby se ale Vocáskova fena nepořezala o střepy, pečlivě je ze země sesbíral. Po třech měsících si jeho opilecké řádění vybralo další oběť. Stejně alkoholem upravený Ferdinand pozval vraha na ubytovnu. Spor o kufřík nepřežil, Vocásek jej nožem ubodal.
„Přišlo to zničehonic. Já jsem si po celou dobu uvědomoval, že do něj bodám a že ho můžu zabít,“ popisoval hrůzný čin. V dalším útoku mu to ale nebránilo. Policisté ho dopadli až poté, co se Prahou při návštěvě tehdejšího sovětského státníka Michaila Gorbačova (†91) producíroval s kufříkem. Uvnitř policie, která jej kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením legitimovala, našla zakrvácený nůž a doklady druhé oběti.
Trest smrti si chladnokrevný vrah s nízkým intelektem vyslechl v září 1998. Poprava byla naplánovaná na prosinec dalšího roku. To už se ale změnil režim, trest smrti byl zrušený a Vocásek tak měl strávit v base zbytek života. Jediné, čeho litoval, že u sebe nemůže mít milovaného psa.
Vocásek, nyní už Navrátil, se za mřížemi stal silně věřícím, odmítá alkohol. V českých věznicích si odpykává trest doživotí 48 vězňů, z toho jsou tři ženy. Omilostněn a propuštěn na svobodu byl jen jediný, Jiří Kajínek.
Souhlasím s vámi.Myslím,že je rád, že je venku.Určitě si vezme psa a bude normálně žít.
Má svůj invalidní důchod tak co kdo ,řeší odpracované roky.