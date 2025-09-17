Dívky z Liberce plánovaly vraždu ošetřovatelek: Padl trest
Liberecký soud uznal vinu jedné z nezletilých dívek, které připravovaly vražedný útok na dětské psychiatrii. Za přípravu vraždy jí uložil podmínku se zkušební dobou 18 měsíců. Druhé obžalované zatím verdikt nenabyl právní moci.
Podmínku uložil soud v Liberci jedné ze dvou obžalovaných nezletilých dívek za přípravu vraždy na dětské psychiatrii v Liberci. Uznal ji vinnou ze spáchání přípravy zvlášť závažného provinění vraždy. Za to jí uložil šestnáctiměsíční podmíněný trest se zkušební lhůtou na 18 měsíců. Informovala o tom mluvčí soudu Karolína Francová.
Rozsudek sice soud vynesl už v květnu, s ohledem na věk obžalovaných dívek ale mohl verdikt sdělit až nyní, kdy u jedné nabyl právní moci. U druhé dívky rozsudek nadále není pravomocný. „Žádné další informace o řízení soud nebude sdělovat s ohledem na to, že ve vztahu k druhé obžalované je řízení nadále vedeno,“ dodala Francová.
Deník Mladá fronta DNES již dříve uvedl, že šestice dívek ve věku od 12 do 17 let, která byla hospitalizovaná na uzavřeném oddělení dětské psychiatrie v Liberci, připravovala na začátku loňského roku útěk. Podle deníku měly dívky v plánu zabít noční sestry i dvě desítky pacientů. Akce nezačala, protože jedna z dívek pár hodin předtím dostala strach a vše prozradila. Když plán nevyšel, všechny začaly tvrdit, že to byla jen „sranda a taková hra“. Před soudem za přípravu vraždy stanuly dvě dívky, kterým bylo více než 15 let, zbylé čtyři nebylo možné kvůli nízkému věku stíhat.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.