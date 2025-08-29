Dohra tragického pádu lanovky na Ještěd: Trestní stíhání!

29. srpna 2025 
29. srpna 2025
12:49

Policie v souvislosti s tragickým pádem kabiny lanovky na Ještěd v Liberci začala na konci července stíhat jednu právnickou osobu. Čelí obvinění z obecného ohrožení z nedbalosti. Firma si proti tomu podala stížnost. Upozornil na to iRozhlas.

V případu jsou tak aktuálně čtyři obvinění, z toho tři lidé. Všichni kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti. Při neštěstí zahynul 31. října 2021 průvodčí v jedné z kabin.

V případu bylo původně pět obviněných, mezi nimi jedna firma. Na základě stížností bylo před rokem a půl trestní stíháni u dvou obviněných zastaveno a jedním z nich byla právě právnická osoba, což byly České dráhy (ČD). Zda nyní opět čelí obvinění, Látr nesdělil. 

