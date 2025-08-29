Odporný zločin: „Četníci“ okradli seniory o miliony!

29. srpna 2025
Třem mužům převlečeným za četníky se na severozápadě Francie podařilo oklamat seniory a ukrást jim zlato a hotovost v hodnotě převyšující 250.000 eur (více než šest milionů Kč). 

Trojice v četnických uniformách přijela ve čtvrtek do domu 80letého páru v Lisieux, který se nachází na východě departementu Calvados. Pod záminkou vyšetřování krádeží v okolí se falešným četníkům podařilo přesvědčit seniory, aby jim ukázali místo, kde přechovávali své cennosti.

Ve skrýši bylo především 100 zlatých mincí zvaných napoleony, 60 kusů šperků a zlatých ozdob, bezmála 10.000 eur (přes 245.000 Kč) v hotovosti a kilogramový zlatý ingot.

Poté, co trojice odjela kvůli údajnému nouzovému volání, osmdesátníci zjistili, že se stali obětí podvodu a přišli o cennosti v hodnotě 250.000 až 300.000 eur. Případ nyní vyšetřuje státní policie.

