Průlom v případu zmizení novináře Rýpala po 17 letech: Zločinec se doznal k únosu a popsal detaily
V případě doposud neobjasněného zmizení slovenského novináře Paľa Rýpala se po 17 letech konečně objevil průlom. K soudu v Banské Bystrici přivezli policisté muže, který si odpykává doživotní trest v Maďarsku. Muž tvrdí, že má k záhadě z roku 2008 co říct. Byl prý jedním z únosců na příkaz mafiánského bosse.
Svědka Norberta K. převezla ozbrojená eskorta ke Specializovanému trestnímu soudu v Banské Bystrici. Tvrdí, že ještě s komplicem Rýpala unesl na příkaz mafiánského bosse Lajoše Šátora. Prý zná i místo, kde jsou uloženy novinářovy ostatky. Za zločin měl prý od slovenského krále podsvětí inkasovat 10 tisíc slovenských korun.
Norbert si v Maďarsku odpykává doživotní trest za jiný zločin, konkrétně dvojnásobnou vraždu. Slovenský soud pro muže schválil dočasnou vazbu od 22. září do 3. října. „Soud v Budapešti souhlasil vlastně s jeho 'vypůjčením' na dva týdny. Tedy na dobu nutnou k vykonání procesních úkonů, které momentálně vyšetřovatelé připravují,“ řekla pro web Noviny.sk Karin Kolenčíková z Krajské prokuratury v Nitře.
Novinář Paľo Rýpal zmizel za podivných okolností 22. dubna 2008 ze svého bytu v Bratislavě. Nechal tam dopis na rozloučenou, kde přítelkyni poprosil, aby se postarala o jeho kočky a vyhodila jeho věci. Při odchodu z bytu si s sebou vzal notebook, foťák a peníze. Od té doby se po něm slehla zem.
Podle nejnovějších informací Norberta K. ho měli s kumpánem sledovat do hotelu u termálních lázní ve městě Štúrovo, odkud ho unesli. „Promluvil člověk, který se v podstatě přiznal, že ho zavraždil,“ řekla Paľova sestra Iveta. „Paľo asi stoupl na palec někomu, kdo by radši nechal své aktivity v utajení,“ uzavřela.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.