Bývalý vyšetřovatel hájí podezřelého Christiana: Maddie zabil někdo úplně jiný!
Zkušený britský novinář a bývalý policista Mark Williams-Thomas (55) přišel s odvážným tvrzením v případě zmizelé Madeleine McCannové. Tříletá dívenka zmizela v roce 2007 za záhadných okolností z apartmánu v Portugalsku. Hlavním podezřelým se během vyšetřování stal usvědčený pedofil Christian B. Podle Marka, který se proslavil například odhalením pravé tváře Jimmyho Savilla, by však mohlo všechno být jinak.
Podle Marka se svět upnul na jednoho podezřelého a tím je od té doby posedlý. Opravdový vrah podle něj přitom stále řádí na svobodě. Jeho vlastní vyšetřování prý ukázalo, že Christian je téměř určitě nevinný. „Ne, není to dobrý muž. Neexistuje ale jediný pádný důkaz, který by naznačoval, že právě on Maddie unesl,“ řekl Williams-Thomas pro deník Daily Star.
Christian B. byl ve středu propuštěn z vězení, kde si odpykával sedmiletý trest za znásilnění dvaasedmdesátileté turistky. K činu mělo dojít asi dva týdny před zmizením Maddie. Stalo se tak ve stejném resortu, kde byla dívka naposledy spatřena. I když je pro německé úřady podezřelým číslo jedna, kvůli nedostatku důkazů nikdy nebyl ani u výslechu.
Christian po propuštění musel odevzdat pas a má být pod neustálým elektronickým dohledem. Sledovací zařízení by měl nosit po dobu následujících pěti let. Jedním z hlavních důkazů, které pro svou teorii bývalý detektiv má, souvisí s telefonními čísly. Policie prý v oblasti v době zmizení zaznamenala dvě telefonní čísla. „Jedno z nich patřilo pedofilovi, ale úplně jinému, než je Christian B.,“ řekl Mark.
„Zjistil jsem navíc, že Christian měl možná alibi. S někým se v týdnu únosu setkal. Nemůžeme sice potvrdit, že spolu byli v tu osudovou noc, ale můžeme potvrdit, že spolu byli většinu toho týdne,“ řekl ex policista. Policie podle něj navíc dvojici den po zmizení zastavila v autě a oba dva vyfotografovala. „Ty fotky ani doklady od auta už samozřejmě neexistují, je to přes 15 let,“ vysvětlil Mark.
Německý státní zástupce je podle něj Christianem posedlý. „Nemá přitom žádné důkazy. Ty ve skutečnosti naznačují pravý opak,“ uzavřel Williams-Thomas.
