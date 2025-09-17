Hlavní podezřelý v případu Maddie je na svobodě! Žalobce se obává, že Christian B. uteče za hranice
Policie propustila hlavního podezřelého v případu zmizení britské dívenky Maddie McCannové. Ta se ztratila z hotelového pokoje v Portugalsku v roce 2007. Christian B. si v německé věznici odpykával sedmiletý trest za nesouvisející sexuální trestný čin.
Christian B. věznici opustil ve středu ráno ukrytý pod dekou ve voze svého právníka. Policie, která byla na místě, musela od projíždějícího auta odhánět nejednoho fotografa. Christianu B. ve středu skončil trest za znásilnění 72leté seniorky v Portugalsku. Už dříve byl odsouzen také za sexuální zneužívání dětí. Loni v říjnu ho německý soud zprostil obžaloby ze tří znásilnění a dvou sexuálních zneužití.
Tehdy 43letý Němec byl v roce 2020 formálně identifikován jako podezřelý v případu zmizení tříleté dívky, která byla v Portugalsku na dovolené s rodiči.
Žalobce v případu se podle médií obává, že Christian B. při první příležitosti zmizí za hranice. Německý magazín Der Spiegel napsal, že Christianu B. byl odňat cestovní pas a bude nadále pod elektronickým dozorem. Své nahlášené místo pobytu nebude smět opustit bez svolení. „Je to pokus státních zástupců udržet ho v jakési vyšetřovací vazbě, kde k němu mají neustálý přístup,“ citoval Der Spiegel právníka Philippa Marquorta.
Maddie McCannová zmizela z apartmánu ve městě Praia da Luz, když rodiče večeřeli s přáteli v nedaleké restauraci. Další osud dívky, jejíž zmizení se dostalo i na přední stránky světových médií, zůstává záhadou. Tělo nebylo nalezeno.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.