Pedofil podezřelý z únosu Maddie míří na svobodu: Požádal o policejní ochranu!
Případ Madeleine McCannové se píše už dlouhých 18 let. Tehdy tříletá holčička zmizela z hotelového pokoje během dovolené v Portugalsku. Policie a hlavně rodina unesené dívenky dodnes neví, kde je Maddie konec. Němec Christian B. je jedním z hlavních podezřelých ve spekulovaném únosu. Za pár dní má být propuštěn na svobodu po odpykaném trestu za znásilnění v jiném případu. Sexuální násilník požádal o policejní ochranu!
Původně se mluvilo i o předčasném propuštění, právník podezřelého Christiana B. Friedrich Fuelscher však v úterý potvrdil, že na svobodu se jeho klient podívá nejdříve 17. září. Ve vězení si odpykával sedmiletý trest za znásilnění. „Obhajoba se spojila s Ministrem spravedlnosti a požádala o zajištění bezpečnosti klienta,“ řekl Fuelscher deníku The Sun. Odpověď prý zatím nedostali. „Abychom zajistili jeho ochranu, jsme v kontaktu i s místní policejní stanicí,“ dodal.
Christian vehementně odmítá jakoukoliv vinu ve zmizení Maddie. K tomu došlo v roce 2007 z apartmánu v letovisku Praia da Luz. Podezřelý se tou dobou prokazatelně v oblasti pohyboval v oblasti okolo místa činu. Hlavním podezřelým je už od roku 2020. Vyšetřovatelé tvrdí, že mají důkazy o smrti Maddie, přímé forenzní stopy ale veřejnosti nepředložili. Policie v minulosti žádala svědky o pomoc při pátrání po bílé dodávce podezřelého a voze Jaguar, s nimiž se pohyboval v oblasti Algarve.
Jedním z důkazů svědčících o Christianově zapojení do případu Maddie je výpověď jeho bývalého přítele Seyfertha. Ten popsal hrůzy, kterých se měl Christian dopouštět ve svém „doupěti“ v Portugalsku. Christian mu prý ukazoval příšerná videa svých zločinů. „Na záběru byla přivázaná žena ke sloupu a Christian B. kolem ní tančil. Donutil ji, aby na něm provedla sexuální akt, a když jí nebylo dobře, řekl: ‚Ničíš mi koberec,‘“ vypověděl u soudu.
Seyferth také dodal, že Christian byl zkušený ve vloupačkách a věří, že Maddie z jejího pokoje unesl. Zůstává tedy otázkou, jestli policie Christiana hned po propuštění znovu obviní a vezme do vazby.
