Čecha Milana (†50) zavraždili ve španělském parku: Velká pietní akce! Lidé požadují dopadení vraha
Čech Milan (†50) žil roky v katalánském městě Vilanova i la Geltrú na severovýchodě Španělska. Místní měli „svého“ bezdomovce rádi, znali ho, zdravili se. V polovině září ale muže kdosi v parku, kde přespával, zavraždil.
Kriminalisté katalánské policie podle serveru Vilanova blog uvedli, že Čech zemřel násilnou smrtí. Zdroj obeznámený s případem sdělil, že měl být ubodán.
Smrt potvrdilo i české ministerstvo zahraničí. „Na úmrtí českého občana upozornil náš zastupitelský úřad v Madridu sociální pracovník, policie to potvrdila,“ uvedla šéfka oddělení komunikace s médii Mariana Wernerová.
Lidmi velmi otřáslo, že někdo jejich oblíbence Milana chladnokrevně zabil. Na dvě stovky se jich shromáždily při pietní akci, kde požadovali dopadení vraha. „Byl to mírumilovný člověk, vždy nás zdravil, nikdy nikoho neobtěžoval,“ shrnul za všechny jeden z místních.
Někteří znali Milana pod přezdívkou Messi, podle ikonického fotbalisty. Starosta Juan Luis Ruiz mírní vášně, ve městě podle něj, i přes vraždu českého bezdomovce, není nijak enormně nebezpečno. V parku, kde se násilný čin odehrál, zaznamenali dosud jen stížnosti na hluk či nevhodné chování. Vyšetřováním vraždy se kriminalisté stále zabývají.
