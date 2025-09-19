Táta chladnokrevně zavraždil tři dcerky a utekl do divočiny! Po třech měsících ho našli mrtvého
V státě Washington byly nalezeny lidské ostatky, které odpovídají hledanému Travisu Deckerovi, podezřelému z vraždy jeho tří malých dcer. Ty údajně brutálním způsobem udusil a poté utekl do lesa. Už tři měsíce ho hledala policie!
18. září policejní šerif okresu Chelan oznámil, že nalezli lidské ostatky v zalesněné oblasti, kde se údajně schovával Travis Decker (32), vojenský veterán, člen národní gardy a především otec tří malých holčiček, které měl brutálně zavraždit. Potéutekl a schoval se do lesů. Celá tragická událost se odehrála před třemi měsíci a od té doby se po Travisovi slehla zem.
Tři týdny po zahájení pátrání vydaly úřady obsáhlé prohlášení zpochybňující, zda Travis zůstal naživu. Podle jeho otce byl dlouholetý a zkušený zálesák, takže jeho schopnost ukrýt se a přežívat v divočině byla mnohonásobně lepší než u běžného smrtelníka. V ten den ale nechal všechno své vybavení v autě a utekl pěšky. Policie se tedy zaměřila spíše na nalezení Deckerových ostatků. Vysvětlila to tím, že pravděpodobnost jeho smrti se zvyšuje s každým dnem pátrání.
Při snaze o dopadení podezřelého použil pátrací tým drony, psy a tým potápěčů. Celá akce byla ztížená zrádným terénem a faktem, že měl Travis náskok, uvedlo CNN. Dcerky měl v den tragédie vrátit bývalé manželce. Dívky byly nejprve pohřešované, po třech dnech se našla už jenom jejich těla.
Policie na místě činu našla otcovu DNA. Bylo na stahovacích páskách a pytlích poblíž těl dívek. Zároveň šlo o jediné lidské stopy, které na těchto důkazech našli. Policie ještě uvedla, že ostatky nalezené v lese budou v nejbližší době podrobeny analýze.
