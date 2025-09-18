Daniela se narodila v roce 1946 ve venezuelském hlavním městě Caracasu. Právě tam její rodiče emigrovali po roce 1938 před nacistickým režimem. Světoznámou vilu, kterou postavili v Brně a která je součástí UNESCO, si užili pouhých 8 let od roku 1930 do podzimu 1938. Daniela do slavné vily vstoupila poprvé až v roce 1969.
„Zpráva nám přišla přímo od rodiny. Paní Danielu budu mít vždy zapsanou v paměti jako velice vzdělanou a noblesní dámu s melancholickým úsměvem, která se snažila uvést do života odkaz svých rodičů a zejména maminky, na které velice lpěla," reagovala na smutnou zprávu vedoucí vily Tugendhat Iveta Černá.
Významná rodina
Rodina Tugendhatova byla významnou provrepublikovou podnikatelskou rodinou. Podnikali v textilu. S nástupem nacismu se rodičům podařilo uprchnout do Švýcarska a později se zabydleli ve Venezuele.
Daniela byla nejmladší a poslední žijící ze čtyř sourozenců. Studovala dějiny umění a klasickou archeologii na univerzitách v Bernu a ve Vídni, kde v roce 1975 promovala prací o malíři Hieronymu Boschoci.
„Ve svých přednáškách a publikací se věnovala otázce genderu a feminismu v dějinách umění. Právě za tuto činnost jí byla v roce 2009 udělena prestižní rakouská Státní cena Gabriely Possaner,“ uvedlo Muzeum města Brna.
Životní motto: Nelze žít věčně
V roce 2015 obdržela Cenu města Brna v kategorii mezinárodní spolupráce. Do Brna se pravidelně vracela, zamilovala si jeho atmosféru. „Představa, že žijeme věčně, je pro mne děsivá. Myslím si, že když víme, že je nám dán život, ale nevíme, jak dlouho bude trvat, nám dává šanci žít jej co nejintenzivněji,“ sdělila své životní motto.
Naposledy navštívila Brno loni v září při vzpomínkovému kladení kamenů zmizelých, které připomnělo tragické osudy židovských rodin Löw-Beer a Hože po okupaci Československa nacisty.
První návštěva
Nedocenitelný byl přínos Daniely Hammer-Tugendhatové k památkové obnově vily rodičů. Právě nejmladší dcera Daniela doprovázela svoji matku Gretu (1903 až 1970) do Brna v roce 1969, kdy měla možnost poprvé navštívit jejich rodinnou vilu.
Společně s manželem Ivo Hammer-Tugendhatem se stala hlavním mluvčím rodiny Tugendhat v otázkách její ochrany a budoucího využití a aktivně se spolupodíleli na procesu památkové obnovy vily.
Primátorka: Hrdá nositelka rodného jména
„Byla víc než jen hrdou nositelkou svého rodného jména. Daniela Hammer-Tugendhat část svého osobního, ale i profesního života jako historička umění zasvětila ochraně a obnově vily, kterou nechali její rodiče postavit v Černých Polích. Je i její nemalou zásluhou, že Brno má skvost zapsaný na seznamu UNESCO. Bylo mi velkou ctí se s touto noblesní dámou potkávat. Čest její památce,“ řekla Markéta Vaňková, primátorka města Brna.
Vila byla postavena v letech 1929 až 1930 ve funkcionalistickém stylu německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Od roku 2001 je zapsaná na seznamu UNESCO, je ve vlastnicví města Brna.
Prostor vily je tvořen třemi patry, Horní obsahuje přijímací halu, oddělené ložnice manželů Tugendhatových, dva dětské pokoje, pokoj vychovatelky a rozlehlou terasu. K hornímu patru přiléhá také byt správce a garáž pro dvě auta. Prostřední patro sloužilo jako obytná a reprezentativní část. Spodní patro, které je v současné době přístupné v rámci rozšířeného návštěvního okruhu, bylo vyhrazeno služebnictvu a technickému zázemí.
VIDEO: Brněnská vila Tugendhat. Odkud vzala své jméno a jak to všechno bylo?
Brněnská vila Tugendhat. Odkud vzala své jméno a jak to všechno bylo? Videohub
Brněnská vila Tugendhat. Odkud vzala své jméno a jak to všechno bylo? Videohub