Světlé a temné časy moravských Židů: Příběhy, ze kterých mrazí, zažijete ve vile Löw-Beer

1. Tatínek píše synkovi, už ho neuvidí

„Milý Pepíčku! Tvůj dopis je moc hezky napsaný. Moc mě to těší, že sis dal takovou práci. I také sloh je takový, že si myslím, jestli ti David při tom pomáhal…co teď děláš v prázdninách celý den? Napiš nám zase brzy a pozdravuj také rodinu Ratclifovou. …víš, že Hans a Ella už jsou taky v Anglii?… srdečně Tě zdraví Tvůj otec Friedl.“

Tento dopis napsal 29. července 1939 svému synkovi (10) Siegfried Placzek (†44) ze Zaječí. Chlapce stihl na poslední chvíli poslat před nacisty do bezpečí. Sám takové štěstí neměl. Dva roky poté jej Němci deportovali do Terezína. Odtud putoval v roce 1944 do Osvětimi, kde jej nacisté zplynovali. Svého milovaného synka už nikdy neviděl.

Pepíček, křtěný Joseph Alon, válku v cizině naštěstí přežil. Zemřel v roce 1973 ve Washingtonu.