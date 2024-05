Zároveň ve vile otevřeli kavárnu Cecilie café pojmenovanou po ženě, která zemřela za okupace Československa nacistickým Německem v Terezíně v roce 1942.

Zahrada propojuje ulice Drobného a Černopolní. Otevřena bude pro veřejnost šest dní v týdnu kromě pondělí. „Vila nově přechází do plné otevírací doby od úterý do neděle od 10 do 18 hodin stejně jako kavárna, zahrada bude přístupná od úterý do neděle od 8 do 20 hodin," řekla vedoucí vily Veronika Smyslová.

Novou podobu zanedbané zahrady navrhly společně Atelier 99 a Ateliér Krejčiříkovi. Původně měla zahrada spíš hospodářské využití, většinu její plochy tvořil ovocný sad a vinohrad, který architekti zachovali. Pod vilou směrem k Drobného ulici vznikla venkovní učebna s lavicemi a stoly a dětské hřiště.

„Pojmenování zahrady Arnoldovy vily po Cecilii a Cornelovi Hože jsme schválili na Radě města Brna. Považujeme ho za symbolické gesto vůči této významné rodině a jejímu přínosu pro město Brno, vedené snahou o morální a historickou nápravu vůči posledním soukromým vlastníkům vily, kteří o svůj majetek a životy přišli v důsledku nástupu nacismu,“ uvedla primátorka Brna Markéta Vaňková (0DS).

Propojené zahrady

Zahrada Cecilie a Cornela Hože, významného brněnského právníka, v dolní části přímo sousedí se zahradou vily Löw-Beer, s níž by v budoucnu měla být propojena. Lidé tak získají přístup do areálu tří zahrad, kromě vily Löw-Beer a Arnoldovy také do zahrady vily Tugendhat.

Arnoldova vila byla po rekonstrukci za 130 milionů korun otevřena na začátku dubna. Při její rekonstrukci se stavbaři snažili zachovat co nejvíce původních prvků, což se podařilo u schodiště, velké části oken a obkladů.

