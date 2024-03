Zpět

Jedním z nejočekávanějších lákadel Muzea města Brna na sezónu 2024 je zahájení pravidelného provozu Arnoldovy vily. Ta byla nákladně rekonstruována poté, co mnoho let jen chátrala. Od 5. dubna se návštěvníkům dveře vily otevřou vždy od pátku do neděle.