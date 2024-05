Brněnská veřejnost dostala unikátní příležitost spatřit originál rukopisu antifonáře (zpěvníku) královny Elišky Rejčky. Rukopis zpěvníku patří na seznam nejvýznamnějších archivních kulturních památek České republiky. Šance spatřit vzácnou památku ale platí jen pár dní, přesněji ode dneška do neděle.

Výstava Moc inkoustu: středověká knižní kultura na Moravě, na jejíž organizaci se podíleli pedagogové a studenti Ústavu pomocných věd historických Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Moravským zemským archivem, potrvá už jen do neděle.

Od čtvrtka je k vidění ve stejných prostorách také originál antifonáře Elišky Rejčky, který je na seznamu archivních kulturních památek Ministerstva vnitra ČR. „Tento seznam zahrnuje 185 nejvýznamnějších archiválií uložených v českých archivech,“ podtrhl Stanislav Bárta z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Výstava i workshop

Výstava je zatím rekordně navštěvovaná, a proto bude pro velký úspěch také 19. května zařazen i mimořádný workshop pro veřejnost zaměřený na práci s tiskařským lisem.

Královna Eliška Rejčka je pro Brno podle Lukáše Führera, jednoho ze spoluautorů výstavy, klíčovou osobností. „Byla manželkou dvou českých králů, jednoho z rodu Přemyslovců a druhého z rodu Habsburků. Jako vdova přesídlila do Brna, kde například založila Starobrněnský klášter. V kostele Panny Marie je také pohřbena. Starobrněnskému klášteru věnovala soubor unikátních zdobených rukopisů, který je dnes rozptýlen v různých archivech a knihovnách,“ řekl Führer.

Výstavu je možné zhlédnout ve velkém sálu Moravského zemského archivu na adrese Palachovo náměstí 1. Přístupná je do neděle 19. května vždy od 10 do 18 hodin. Významnými zápůjčkami do ní přispěli také Archiv města Brna, Zemský archiv v Opavě, Knihovna Národního muzea v Praze, Moravská zemská knihovna, Vědecká knihovna v Olomouci a řada dalších institucí.

VIDEO: Archeolog Petr Vachút o průzkumu hrobu Elišky Rejčky