Zakladatelka zdejšího kláštera cisterciaček spočinula na čestném místě před hlavním oltářem. Její hrobka se sice otevírala při opravách v roce 1762 a 1903, jenže bez náležité dokumentace.

„Odhalení hrobek nebylo až na akci z roku 1966 nijak dokumentováno, nemáme k dispozici žádné nákresy nebo plány," upozornil archeolog Muzea města Brna Petr Vachút.

Milenec Jindřich a jeho rodiče společně?

To se týká i hrobky Jindřicha z Lipé, životního partnera královny, v jižní lodi kostela. „V ní se nacházejí ostatky tří osob. Jedna odpovídá Jindřichu z Lipé, zbylé mohou být jeho rodiče. S jistotou to ale říci nejde,“ upozornil Vachút. Překvapením je nález hrobu v severní části kostela. Komu patří, má odhalit další pátrání.

Pohřbili ji v prostém rouchu

Čestné místo panovnice před hlavním oltářem zůstalo celých 700 let bez zásahů, žádný z církevních hodnostářů či donátorů kostela si nedovolil vybudovat v její blízkosti jiné pohřební místo. Při pohřbu v říjnu 1335 byla Eliška, jedna z nejvlivnějších žen českého království té doby, uložena do rakve jen v prostém rouchu. Při otevření hrobky v roce 1762 byly její ostatky přemístěny do měděného sarkofágu.

Královna i příznivkyně charity

Eliška Rejčka, též Alžběta Polská či Richenza, byla jedinou dcerou polského velkoknížete a od roku 1295 krále Přemysla II. Velkopolského. V srpnu roku 1300, ve svých dvanácti letech, se provdala za ovdovělého českého krále Václava II. Po jeho smrti v roce 1305 se stala manželkou českého krále Rudolfa Habsburského. Ten však už po roce zemřel při obléhání Horažďovic na úplavici.

Dvojnásbná královská vdova se posléze usadila v Brně, kde byl její životní partner Jindřich z Lipé zemským hejtmanem. Lesk jejich dvora si podle současníků v ničem nezadal s dvorem královským.

Po smrti Jindřich roku 1329 se Eliška usilovně věnovala charitativní činnosti a sbírání svatých ostatků. Zemřela v říjnu roku 1335 a byla pochována pod podlahou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně po Jindřichově boku.

