,,Dnem 30. ledna 1937 zahájil známý brněnský cukrář Josef Sedláček prodej ve svém novém, nejrozsáhlejším, nejelegantnějším a nejmodernějším podniku tohoto druhu,” psalo se v dobových novinách.

V roce 1937 byla dokončena stavba nájemního domu od architekta Vítězslava Korna na Josefské ulici, jehož investorem byl známý brněnský cukrář Josef Sedláček, který si v domě otevřel svoji vlastní moderní provozovnu.

„Od otevření dodnes nebyl provoz této kavárny a cukrárny nikdy přerušen a jedná se tak o nejstarší a jedinou kontinuálně fungující kavárnu a cukrárnu v Brně,“ řekl historik Michal Doležel.

Unikátní interiér z onyxu

Unikátní je především autenticky dochovaný interiér kavárny od architekta Karla Růžičky. Obsahující ušlechtilé materiály, jakými jsou například onyxové obklady stěn, dřevěné obklady, mramorová dlažba nebo vestavěné pulty.

Po skončení druhé světové války byl dům s cukrárnou a kavárnou Sedláčkovi zkonfiskován a následně znárodněn. Právě v té době zde pak začal pracovat dnes devadesátiletý cukrář Adolf Zeman, který provozovnu po roce 1989 převzal do svých rukou.

Vyhlášenou specialitou je legendární prvorepublikový věneček Adolfa Zemana. Recept je tajemstvím, váží však dvojnásob toho, co obvyklé věnečky od konkurence.

Pátá generace cukrářů

V současnosti ji provozuje jeho vnuk Tomáš Zeman. Tradice cukrářského řemesla rodiny Zemanů sahá už do období Rakousko-Uherska a současný provozovatel je tak již pátou generací cukrářů.

,,Je to příjemný pocit, moci oslavovat 86 let kavárny i díky naší rodině. Můj děda sem po válce přišel jako mladý nezkušený učeň a vlastní pílí se vypracoval na vedoucího. Potkat jste ho tu mohli ještě před covidem a to mu v té době bylo 86, to jen dokazuje, jak mu na podniku stále záleží,“ svěřil se cukrář.

Kavárna si za ta léta podle něj prošla dobrým i špatným a stále tu je v téměř nezměněné podobě. „S městem ale už samozřejmě jednáme o její obnově, zejména obložení. Svou architekturou může kavárna směle konkurovat vyhlášeným vídeňským kavárnám,“ tvrdí Tomáš Zeman.

