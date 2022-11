Do provozování dříve vyhlášené nádražní restaurace se podle zjištění Blesk.cz nikdo nehrnul. Společnosti, která má nádraží v pronájmu od Českých drah do roku 2048, se nakonec podařilo obsadit secesní skvost drogerií.

„Po skončení oprav levého křídla nádraží pokračujeme v rekonstrukci pravého křídla, která by měla skončit v prvním čtvrtletí příštího roku,“ řekl ředitel společnosti Ivo Vrzal.

Nádherné štuky

Nádražní budova pochází z poloviny 19. století. To se ještě císařské železniční společnosti snažily nejen o funkčnost, ale reprezentativnost a originální architektonické pojetí svých nádraží.

Strop secesního sálu je vysoký devět metrů a stejně jako stěny jej zdobí umělecké štuky. Lidé jej mohou renovované zahlédnout i nyní, pokud ovšem zvednou oči od regálů se šminkami.

Jedlo se tu ze stříbra

Restauraci měl za první republiky v pronájmu Stephan Bogyi. Hlavní sál měl 200 míst k sezení, další návštěvníci mohli pak využít zasklenou terasu nebo další terasu otevřenou do prostoru před nádražím.

Pamětníci vždy oceňovali vysokou úroveň zdejších služeb, ba dokonce řadili restauraci k nejluxusnějším ve městě. Samozřejmostí byla totiž vynikající kuchyně či stříbrné stolní náčiní. Zasklená terasa byla vybavena nábytkem světoznámé firmy Thonet.

Ostudu Brna se daří pomalu opravovat

Rekonstrukce za mnoho desítek milionů korun začala v polovině roku 2019. Do té doby bylo brněnské nádraží zanedbané. Desetiletí se totiž čekalo na to, že se bude stavět nové nádraží v odsunuté poloze u řeky Svratky a do údržby se investovalo jen nutné minimum.

Jelikož i Správa železnic v minulých letech postupně opravila nástupiště, kolejiště, zabezpečovací zařízení a mosty, není už nádraží ostudou Brna, jak je mnozí místní i návštěvníci označovali.

Prakticky celý letošní rok už se pracuje také v pravém nádražním křídle, jehož součástí je i příjezdová hala. „Povedl se nám základ, který jsme chtěli do zimy stihnout, a to vztyčení ocelovoskleněné stěny do Nádražní ulice. Pracujeme na sítích a rozvodech. Postupně budeme budovu uvnitř zaplňovat dalšími obchody,“ nastínil plány ředitel Vrzal.

VIDEO: Nové hlavní nádraží v Brně postaví podle návrhu architektů z Nizozemí.

